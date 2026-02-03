VIDEO: Houston pokračuje vo víťaznej forme, proti Indiane hviezdil Sengün

Alperen Sengün v drese Houstonu (Autor: TASR/AP)
TASR|3. feb 2026 o 07:29
Rockets triumfovali tretíkrát v rade.

Basketbalisti Houstonu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Indiany 118:114.

Rockets doviedol k tretiemu triumfu v rade turecký pivot Alperen Sengün, ktorý zaznamenal 39 bodov a 16 doskokov.

Jabari Smith pridal za hostí 19 bodov, Amen Thompson mal bilanciu 16 bodov a 11 doskokov.

Houston si vylepšil bilanciu na 31 víťazstiev, 17 prehier a v tabuľke Západnej konferencie je naďalej štvrtý.

V drese domácich sa 27 bodmi prezentoval Pascal Siakam, Bennedict Mathurin mal na konte o dva menej.

Siedmykrát za sebou sa z víťazstva tešili basketbalisti Charlotte, ktorí zdolali New Orleans 102:95.

V priebehu prvej štvrtiny sa hlavami kuriózne zrazili domáci hráč LaMelo Ball a tréner Charles Lee.

Dvadsaťštyriročný rozohrávač zamieril po incidente na krátke ošetrenie do šatní, ale napokon zápas dohral a viedol svoj tím s 24 bodmi.

K incidentu došlo, keď sa Ball snažil zachytiť prihrávku od Milesa Bridgesa blízko lavičky Hornets. Lee, ktorý v tom čase prechádzal popri čiare, Balla nevidel a zohol sa, aby loptu zachytil.

„Myslel som si, že lopta ide mimo palubovky a chcel som ju zachrániť pred tým, aby sa dostala na tribúnu. On ju chcel zachrániť tiež a zrazili sme sa hlavami. Všetka česť, že na mňa veľmi nekričal,“ okomentoval situáciu Lee.

„On išiel po lopte, ja som išiel po lopte a samozrejme, že sme si zrazili hlavy. Bolo to nešťastné, ale stále žijem a dýcham, takže koho to zaujíma? Vyhrali sme, a to je najdôležitejšie,“ dodal Ball podľa AP.

NBA - výsledky:

Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans 102:95 (23:30, 26:34, 29:18, 24:13)

Najviac bodov: Ball 24, Knueppel 17, B. Miller a Williams po 16 - Murphy 27, Queen 16, Williamson 14 (11 doskokov)

Indiana Pacers - Houston Rockets 114:118 (28:24, 28:39, 31:24, 27:31)

Najviac bodov: Siakam 27, Mathurin 25, Nesmith 17 - Sengün 39 (16 doskokov), Smith 19, Thompson 16 (11 doskokov)

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 137:128 (36:29, 30:29, 32:28, 39:42)

Najviac bodov: Jackson 30, Jerome 19, Wells 18 - Edwards 39, McDaniels 29, DiVincenzo 21

Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 113:128 (19:38, 34:34, 34:28, 26:28)

Najviac bodov: Leonard 29, J. Miller 21, Sanders 17 - Maxey 29, Barlow 26 (16 doskokov), Embiid 24

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

