VIDEO: Hviezdny Dončič s ďalším skvelým zápasom. V prvom polčase žiaril i LeBron James

Basketbalisti Clevelandu zdolali v noci na utorok v zámorskej NBA Orlando 114:98 a natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy. Ústrednou postavou Cavaliers bol opäť Donovan Mitchell, ktorý zaznamenal 45 bodov.
Mitchell premenil 15 z 25 striel vrátane piatich trojok a pridal 10 bodov z trestných hodov z 12 možných. Už za prvý polčas stihol dať 26 bodov. Orlando viedol s 37 bodmi a 10 doskokmi Paolo Banchero. Floridský celok sa trápi. Bez zraneného Franza Wagnera prehral už štvrté stretnutie v rade.
Hráči Los Angeles Lakers triumfovali na palubovke Chicaga Bulls 129:118. Slovinec Luka Dončič si pripísal na konto 46 bodov, 11 asistencií a sedem doskokov. Trafil 15 z 25 striel vrátane ôsmich trojok zo 14.
VIDEO: Dončič a jeho výkon proti Chicagu
„V prvom polčase sme odviedli skvelú prácu. V záverečnej štvrtine sme často hrali ľahkovážne, na tom musíme popracovať. Celkovo to bol skvelý zápas od celého tímu,“ konštatoval Dončič podľa nba.com.
LeBron James pridal 24 bodov, z toho 20 v úvodných dvoch štvrtinách. Rui Hačimura nastrieľal 23 bodov. Bulls nepomohlo pridať piate víťazstvo v rade ani 23 bodov Akoho Whitea či 20 Aya Dosunmuho.
Hráči Atlanty zdolali Indianu 132:116 a vyhrali tretíkrát za sebou. Vít Krejčí odohral šesť minút, za ktoré nezaznamenal ani bod. Najlepším strelcom Hawks bol s 23 bodmi náhradník C.J. McCollum.
Krejčí nepremenil svoj jediný pokus z poľa za tri body a strelecky naprázdno vyšiel druhýkrát za sebou a tretíkrát z posledných štyroch stretnutí. Jediný Čech v NBA si stále drží kariérne maximá v priemeroch 9,3 bodu na zápas pri úspešnosti streľby za tri body 43 percent.
Atlanta o svojom triumfe rozhodla v druhom polčase, ktorý ovládla 72:52. McCollumovi sekundovali s 22 bodmi Dyson Daniels a s 21 bodmi Nickeil Alexander-Walker. Za vlaňajších finalistov Pacers, ktorí sú predposlední vo Východnej konferencii, dal 26 bodov Pascal Siakam.
Hawks, ktorým stále chýba Zaccarie Risacher alebo Kristaps Porzingis, pomohla k víťazstvu tiež séria 17:0 v kľúčovej druhej polovici. Tím si vylepšil bilanciu na 23-25 a vo Východnej konferencii stráca na deviate Chicago iba jedno stretnutie.
Po 33 bodov nastrieľali Kevin Durant a Alperen Sengün pri výhre Houstonu 108:99 nad Memphisom. Rockets rozhodli v poslednej časti, ktorú ovládli 32:22. Memphis bez lídra Ja Moranta ťahali so 17 bodmi Jaren Jackson Jr. a Santi Aldama.
VIDEO: Durant a jeho výkon proti Memphisu
Boston proti Portlandu ani raz neprehrával, viedol až o 23 bodov a zvíťazil 102:94. Kľúčovými mužmi boli Payton Pritchard s 23 a Jaylen Brown s 20 bodmi.
Charlotte využilo absenciu opôr Philadelphie Joela Embiida či Tyresa Maxeyho, v zápase viedlo až o 50 bodov a napokon vyhralo 130:93. S 30 bodmi bol najviac vidieť Brandon Miller.
Warriors bez Stephena Curryho podľahli 83:108 na palubovke Minnesoty, ktorej chýbal Anthony Edwards.
NBA - utorok, 27. január
Atlanta Hawks - Indiana Pacers 132:118 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24)
Najviac bodov: McCollum 23, Daniels 22, Alexander-Walker 21 - Siakam 26, Nesmith 18, Mathurin a McConnell po 16.
Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 130:93 (28:22, 41:22, 40:15, 21:34)
Najviac bodov: Miller 30, Kalkbrenner 13, Diabate, Green a Knueppel po 12 - Oubre 17, McCain 16, Grimes 14.
Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 114:98 (22:32, 39:24, 30:25, 23:17)
Najviac bodov: Mitchell 45, Mobley 20, Tyson 14 - Banchero 37 (10 doskokov), Bane 19, Black 14.
Boston Celtics - Portland Trail Blazers 102:94 (32:11, 20:26, 23:28, 27:29)
Najviac bodov: Pritchard 23, Brown 20, White 18 - Grant 19, Camara 18, Holiday 14.
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 118:129 (31:35, 25:34, 33:35, 29:25)
Najviac bodov: White 23, Dosunmu 20, Giddey 19, Vučevič 18 (11 doskokov) - Dončič 46 (11 asistencií), James 24, Hačimura 23.
Houston Rockets - Memphis Grizzlies 108:99 (23:24, 28:30, 25:23, 32:22)
Najviac bodov: Durant a Sengun po 33, Eason 17 - Aldama a J. Jackson po 17, G. Jackson 14.
Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 108:83 (21:20, 32:18, 22:19, 33:26)
Najviac bodov: Randle 18, Hyland 17, DiVincenzo 15, Gobert 15 (17 doskokov) - Post 13, Podziemski 12, Santos 11 (10 doskokov), Moody a Spencer po 10.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia