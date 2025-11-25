Detroit to dokázal len tretíkrát v histórii a je na čele. Toronto ho chce napodobniť

Basketbalisti Detroitu Pistons zaznamenali v zámorskej NBA 13. víťazstvo za sebou, na palubovke Indiany Pacers triumfovali po výsledku 122:117.
Tím trénera J.B.-ho Bickerstaffa vyrovnal klubový rekord zo sezón 1989/1990 a 2003/2004 v dĺžke víťaznej série.
Pistons sú s bilanciou 15 výhier a dvoch prehier na čele Východnej konferencie.
Dva roky dozadu mal pri tom Detroit opačnú sériu, na svoje konto si pripísal proti Indiane 13. prehru za sebou a celkovo čakal na úspech 28 duelov.
Z klubu, ktorý sa potácal v posledných rokoch na spodných priečkach, je razom jedno z najväčších prekvapení aktuálneho ročníka. „Chcel by som, aby sme hrali ešte tvrdšie.
V druhom polčase sme si moc obranne nevypomáhali a súperovi sme dovolili bodovú šnúru. Budem sa opakovať, ale naša defenzíva je našou identitou.
Vtedy hráme najlepšie. S takýmto nastavením musím nastupovať a tiež, že to môže byť vždy lepšie,“ prezradil na pozápasovej tlačovej konferencii kormidelník Pistons J.B. Bickerstaff.
VIDEO: Ingram s 37 bodmi
Na druhom mieste ich stíhajú hráči Toronta Raptors, výhra 110:99 bola pre nich už ôsma v rade.
Krídelník Brandon Ingram si vylepšil tohtosezónne bodové maximum, k úspechu svojho tímu prispel 37 bodmi. „Keď som sa pozeral na štatistiky, tak som si hovoril, zobral som 30 striel? Pretože ja som to tak nevnímal.
Päťdesiatpercentná úspešnosť z poľa, čokoľvek tento tím potrebuje každý večer, tak som ochotný pre neho urobiť. Tvrdo pracujeme na obrannej polovici a snažím sa k tomu priniesť svoje schopnosti do hry.
Snažím sa zapadnúť a pomáhať aj v momentoch, keď nemám loptu,“ uviedol Ingram na margo svojho výkonu.
NBA - výsledky:
Indiana Pacers - Detroit Pistons 117:122 (32:35, 23:36, 33:30, 29:21)
Najviac bodov: Siakam 24, Walker 21, McConnell 16 - Cunningham 24 (11 doskokov), LeVert 19, Duren 17 (12 doskokov)
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 110:99 (29:32, 28:22, 31:22, 22:23)
Najviac bodov: Ingram 37, Barnes 18 (11 doskokov), Mamukelašvili 12 - Mitchell 17, Tyson 15, Mobley a Tomlin po 14
Brooklyn Nets - New York Knicks 100:113 (26:24, 22:27, 27:38, 25:24)
Najviac bodov: Clowney 31, Porter 16, Powell 15 - Towns 37 (12 doskokov), Brunson 27, Bridges 16
Miami Heat - Dallas Maverics 106:102 (20:19, 32:25, 28:28, 26:30)
Najviac bodov: Herro 24, Ware 20 (18 doskokov), Adebayo 17 - Washington 27, Christie 15, K. Thompson 13
Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 115:125 (23:27, 31:35, 31:31, 30:32)
Najviac bodov: Londale 26 (10 doskokov), Wells 22, Spencer 18 - Murray 29, Watson 27, Johnson 18
Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 103:115 (27:32, 26:33, 21:30, 29:20)
Najviac bodov: Portis 22, Anthony 16, Kuzma 15 - Grant 35, Avdija 22, Clingan 14 (11 doskokov)
New Orleans Pelicans - Chicago Bulls 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37)
Najviac bodov: Williamson 29, Bey (13 doskokov) a Murphy po 20 - Dosunmu 28, White 24, Giddey 21
Phoenix Suns - Houston Rockets 92:114 (23:30, 27:29, 25:25, 17:30)
Najviac bodov: Brooks 29, Booker 18, Gillespie 16 - A. Thompson 28, Holiday 22, Sengün 18
Golden State Warriors - Utah Jazz 134:117 (26:35, 41:20, 39:29, 28:33)
Najviac bodov: Curry 31, Hield 20, Butler 18 - George 28, Bailey 21, Markkanen 17
Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 117:112 pp (23:27, 23:27, 31:28, 24:19 - 16:11)
Najviac bodov: DeRozan 33, Murray 26 (14 doskokov), Monk 22 - Edwards 43, DiVincenzo a Randle (10 doskokov) po 17
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia