VIDEO: Sacramento ukončilo najdlhšiu sériu v histórii. Wembanyama pomohol San Antoniu

Rozohrávač tímu San Antonio Spurs Devin Vassell (vľavo) oslavuje s krídelníkom Victor Wembanyama (1).
Rozohrávač tímu San Antonio Spurs Devin Vassell (vľavo) oslavuje s krídelníkom Victor Wembanyama (1). (Autor: TASR/AP)
TASR|24. feb 2026 o 07:58
Zvíťazilo na palubovke Memphisu.

Basketbalisti Sacramenta zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NBA na palubovke Memphisu 123:114 a ukončili 16-zápasovú sériu prehier, najdlhšiu v klubovej histórii.

Russell Westbrook prispel k triumfu Kings 25 bodmi, Precious Achiuwa zaznamenal 22 bodov a 12 doskokov.

Sacramento predtým naposledy zvíťazilo ešte 16. januára, keď triumfovalo vo Washingtone 128:115. „Je zjavné, že nechcete, aby sa s vami spájalo niečo také. Ale boli tu aj momenty, keď som bol naozaj hrdý na to, ako sa chalani neustále vyvíjali,“ povedal o sérii prehier tréner Sacramenta Doug Christie.

„Nikto nechce prehrávať a už vôbec nie v sérii, v akej sme boli my. Je dobrý pocit, že sme sa konečne zbavili toho bremena,“ dodal DeMar DeRozan, ktorý si pripísal 19 bodov.

San Antonio uspelo na pôde Detroitu 114:103. Francúzsky pivot Victor Wembanyama si v drese Spurs pripísal na konto 21 bodov, 17 doskokov a šesť blokov. San Antonio figuruje v tabuľke Západnej konferencie na druhom mieste za obhajcom titulu Oklahomou City Thunder.

„Určite to bol večer, počas ktorého sme potvrdili postup (do play off) a zároveň aj potenciál. Bol to dobrý test,“ citovala Wembanyamu agentúra AP.

NBA - výsledky:

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 103:114 (27:24, 28:33, 20:26, 28:31)

Najviac bodov: Duren 25 (14 doskokov), Cunningham 16 (10 asistencií), Holland 15 (11 doskokov) - Vassell 28, Wembanyama 21 (17 doskokov), Champagnie 17

Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 114:123 (25:33, 36:30, 28:29, 25:31)

Najviac bodov: Small 21, Prosper 17, Jackson 16 - Westbrook 25, Achiuwa 22 (12 doskokov), DeRozan a Plowden po 19

Houston Rockets - Utah Jazz 125:105 (38:22, 30:25, 32:28, 25:30)

Najviac bodov: Smith 31, Thompson 20, Durant 18 (12 asistencií) - Markkanen 29, Sensabaugh 26, Collier 17

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


