VIDEO: Sacramento ukončilo najdlhšiu sériu v histórii. Wembanyama pomohol San Antoniu

Basketbalisti Sacramenta zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NBA na palubovke Memphisu 123:114 a ukončili 16-zápasovú sériu prehier, najdlhšiu v klubovej histórii.
Russell Westbrook prispel k triumfu Kings 25 bodmi, Precious Achiuwa zaznamenal 22 bodov a 12 doskokov.
Sacramento predtým naposledy zvíťazilo ešte 16. januára, keď triumfovalo vo Washingtone 128:115. „Je zjavné, že nechcete, aby sa s vami spájalo niečo také. Ale boli tu aj momenty, keď som bol naozaj hrdý na to, ako sa chalani neustále vyvíjali,“ povedal o sérii prehier tréner Sacramenta Doug Christie.
„Nikto nechce prehrávať a už vôbec nie v sérii, v akej sme boli my. Je dobrý pocit, že sme sa konečne zbavili toho bremena,“ dodal DeMar DeRozan, ktorý si pripísal 19 bodov.
San Antonio uspelo na pôde Detroitu 114:103. Francúzsky pivot Victor Wembanyama si v drese Spurs pripísal na konto 21 bodov, 17 doskokov a šesť blokov. San Antonio figuruje v tabuľke Západnej konferencie na druhom mieste za obhajcom titulu Oklahomou City Thunder.
„Určite to bol večer, počas ktorého sme potvrdili postup (do play off) a zároveň aj potenciál. Bol to dobrý test,“ citovala Wembanyamu agentúra AP.
NBA - výsledky:
Detroit Pistons - San Antonio Spurs 103:114 (27:24, 28:33, 20:26, 28:31)
Najviac bodov: Duren 25 (14 doskokov), Cunningham 16 (10 asistencií), Holland 15 (11 doskokov) - Vassell 28, Wembanyama 21 (17 doskokov), Champagnie 17
Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 114:123 (25:33, 36:30, 28:29, 25:31)
Najviac bodov: Small 21, Prosper 17, Jackson 16 - Westbrook 25, Achiuwa 22 (12 doskokov), DeRozan a Plowden po 19
Houston Rockets - Utah Jazz 125:105 (38:22, 30:25, 32:28, 25:30)
Najviac bodov: Smith 31, Thompson 20, Durant 18 (12 asistencií) - Markkanen 29, Sensabaugh 26, Collier 17
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: