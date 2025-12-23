VIDEO: Oklahoma má doma fantastickú formu. Steph Curry a Jokič sa opäť predviedli

Basketbalisti Oklahoma City zostávajú v NBA nezdolaní na domácej palubovke. Obhajcovia titulu zdolali v pondelok Memphis 119: 103 a pripísali si už štrnástu domácu výhru v sezóne.
Naďalej vládnu celej súťaži. Shai Gilgeous-Alexander prispel k víťazstvu 31 bodmi, 10 doskokmi, ôsmimi asistenciami a štyrmi získanými loptami.
Oklahoma City naposledy doma prehrala na úvod finálovej série minulej sezóny s Indianou. Celkovo tak má na konte už sériu 17 výhier vo svojej hale. Proti Memphisu mali Thunder zápas od druhej štvrtiny pod kontrolou a strážili si dvojciferný náskok.
VIDEO: Gilgeous-Alexander a jeho 31 bodov v zápase s Memphisom
Päť minút pred koncom síce Grizzlies znížili na iba štyri body, no domáci odpovedali dvoma trojkami a koncovka bola už opäť plne v ich réžii.
Denver rozhodol o výhre 135:112 nad Utahom skvelým začiatkom, pretože úvodné štyri minúty vyhral 19:0 a prvú štvrtinu 40:15. Nuggets navyše trafili 24 trojok a vyrovnali klubový rekord.
Najlepší štart do zápasu v histórii mali Los Angeles Lakers v roku 1987, vtedy proti Sacramentu viedli už 29:0. Hneď štyria hráči Nuggets dali vyše 20 bodov. Jamal Murray nastrieľal 27 bodov, Tim Hardaway 21, Peyton Watson 20 a Cameron Johnson 20 bodov so šiestimi trojkami zo šiestich pokusov.
Nikola Jokič sa tak nemusel tlačiť do zakončenia a k výhre prispel triple doublem za 14 bodov, 13 doskokov a 13 asistencií. Pripísal si už 178. triple double kariéry.
Piatu výhru v rade zaznamenalo New Orleans, zdolalo Dallas 119:113 a má najdlhšiu víťaznú sériu od marca 2023. Zion Williamson prispel 24 bodmi a deviatimi doskokmi. Pelicans rozhodli v poslednej štvrtine, ktorú ovládli 40: 26. Dallasu nepomohlo ani 35 bodov a 17 doskokov Anthonyho Davisa, hrajúceho proti svojmu bývalému tímu.
Tohtoročný finalista Indiana sa naďalej trápi. Proti Bostonu nestačilo Pacers ani vedenie o 20 bodov v tretej štvrtine a prehrali 95: 103.
Celtics ťahal Jaylen Brown s 31 bodmi. Cleveland po troch porážkach zabral a prestrelil Charlotte 139:132. Donovan Mitchell dal 30 bodov, jeho spoluhráči Darius Garland a De 'Andre Hunter pridali po 27.
Golden State Warriors prehrali Orlando 120:97, ale dlho to bolo vyrovnané stretnutie. Magic viedli 81:80, potom ale Warriors šnúrou 19:2 v úvode poslednej štvrtiny odskočili a rozhodli o výhre, ktorá pre nich bola druhá najvyššia v tejto sezóne. Stephen Curry prispel 26 bodmi, Jimmy Butler dal 21 bodov a Moses Moody 20 bodmi.
Detroit síce proti Portlandu prišiel o vedenie 21 bodov a štyri minúty pred koncom dovolil súperovi ísť do vedenia 100:99, ale potom zabral a koncovku vyhral 11:2.
Líder Východnej konferencie si tak pripísal ďalšiu výhru (110: 102). Jalen Duren pomohol 26 bodmi a 10 doskokmi.
NBA - 23. december:
Cleveland - Charlotte 139:132
Boston - Indiana 103:95
New Orleans - Dallas 119:113
Denver - Utah 135:112
Oklahoma - Memphis 119:103
Golden State - Orlando 120:97
Portland - Detroit 102:110
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia