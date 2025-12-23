VIDEO: Oklahoma má doma fantastickú formu. Steph Curry a Jokič sa opäť predviedli

Rozohrávač Golden State Warriors Stephen Curry (30) reaguje počas prvého polčasu zápasu NBA proti Orlandu.
Rozohrávač Golden State Warriors Stephen Curry (30) reaguje počas prvého polčasu zápasu NBA proti Orlandu. (Autor: TASR/AP)
23. dec 2025 o 08:09
Celkovo má na konte už sériu 17 výhier vo svojej hale.

Basketbalisti Oklahoma City zostávajú v NBA nezdolaní na domácej palubovke. Obhajcovia titulu zdolali v pondelok Memphis 119: 103 a pripísali si už štrnástu domácu výhru v sezóne.

Naďalej vládnu celej súťaži. Shai Gilgeous-Alexander prispel k víťazstvu 31 bodmi, 10 doskokmi, ôsmimi asistenciami a štyrmi získanými loptami.

Oklahoma City naposledy doma prehrala na úvod finálovej série minulej sezóny s Indianou. Celkovo tak má na konte už sériu 17 výhier vo svojej hale. Proti Memphisu mali Thunder zápas od druhej štvrtiny pod kontrolou a strážili si dvojciferný náskok.

VIDEO: Gilgeous-Alexander a jeho 31 bodov v zápase s Memphisom

Päť minút pred koncom síce Grizzlies znížili na iba štyri body, no domáci odpovedali dvoma trojkami a koncovka bola už opäť plne v ich réžii.

Denver rozhodol o výhre 135:112 nad Utahom skvelým začiatkom, pretože úvodné štyri minúty vyhral 19:0 a prvú štvrtinu 40:15. Nuggets navyše trafili 24 trojok a vyrovnali klubový rekord.

Najlepší štart do zápasu v histórii mali Los Angeles Lakers v roku 1987, vtedy proti Sacramentu viedli už 29:0. Hneď štyria hráči Nuggets dali vyše 20 bodov. Jamal Murray nastrieľal 27 bodov, Tim Hardaway 21, Peyton Watson 20 a Cameron Johnson 20 bodov so šiestimi trojkami zo šiestich pokusov.

Nikola Jokič sa tak nemusel tlačiť do zakončenia a k výhre prispel triple doublem za 14 bodov, 13 doskokov a 13 asistencií. Pripísal si už 178. triple double kariéry.

Piatu výhru v rade zaznamenalo New Orleans, zdolalo Dallas 119:113 a má najdlhšiu víťaznú sériu od marca 2023. Zion Williamson prispel 24 bodmi a deviatimi doskokmi. Pelicans rozhodli v poslednej štvrtine, ktorú ovládli 40: 26. Dallasu nepomohlo ani 35 bodov a 17 doskokov Anthonyho Davisa, hrajúceho proti svojmu bývalému tímu.

Tohtoročný finalista Indiana sa naďalej trápi. Proti Bostonu nestačilo Pacers ani vedenie o 20 bodov v tretej štvrtine a prehrali 95: 103.

Celtics ťahal Jaylen Brown s 31 bodmi. Cleveland po troch porážkach zabral a prestrelil Charlotte 139:132. Donovan Mitchell dal 30 bodov, jeho spoluhráči Darius Garland a De 'Andre Hunter pridali po 27.

Golden State Warriors prehrali Orlando 120:97, ale dlho to bolo vyrovnané stretnutie. Magic viedli 81:80, potom ale Warriors šnúrou 19:2 v úvode poslednej štvrtiny odskočili a rozhodli o výhre, ktorá pre nich bola druhá najvyššia v tejto sezóne. Stephen Curry prispel 26 bodmi, Jimmy Butler dal 21 bodov a Moses Moody 20 bodmi.

Detroit síce proti Portlandu prišiel o vedenie 21 bodov a štyri minúty pred koncom dovolil súperovi ísť do vedenia 100:99, ale potom zabral a koncovku vyhral 11:2.

Líder Východnej konferencie si tak pripísal ďalšiu výhru (110: 102). Jalen Duren pomohol 26 bodmi a 10 doskokmi.

NBA - 23. december:

Cleveland - Charlotte 139:132

Boston - Indiana 103:95

New Orleans - Dallas 119:113

Denver - Utah 135:112

Oklahoma - Memphis 119:103

Golden State - Orlando 120:97

Portland - Detroit 102:110

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

