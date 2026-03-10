VIDEO: Veľký večer Gilgeousa-Alexandera. Vyrovnal Chamberlaina a rozhodol trojkou

Basketbalisti obhajcu titulu Oklahoma City Thunder vyhrali v šlágri zámorskej NBA nad Denverom 129:126 a pripísali si šiesty triumf za sebou.
Shai Gilgeous-Alexander si v domácom drese pripísal 35 bodov, 15 asistencií a deväť doskokov a vyrovnal 63 rokov starý rekord legendárneho Wilta Chamberlaina v počte zápasov za sebou s aspoň 20 bodmi. Obaja ich majú na konte 126.
Chamberlain vytvoril doterajšie maximum v rokoch 1961 až 1963.
„Je to stále čerstvé, aby som si to vôbec uvedomil. Aby som bol úprimný, snažím sa na to ani nepomyslieť, najmä počas sezóny. Deje sa toho toľko a toľko vecí musí ísť správne.“ povedal o vyrovnaní jeho rekordu Gilgeous-Alexander, ktorý rozhodol zápas úspešnou trojkou tri sekundy pred záverečnou sirénou.
VIDEO: Zostrih akcii Gilgeousa-Alexandera
Po stretnutí povedal, že Nuggets prinútili jeho tím siahnuť na maximum. „Naozaj silný súper. Majú káder s množstvom talentu, veľmi dobrého trénera a herný plán.
Museli sme proti nim vytiahnuť to najlepšie. Bola to úroveň basketbalu, ktorý chcete hrať na konci sezóny,“ povedal Kanaďan.
Jeho spoluhráč Jaylin Williams pridal 29 bodov a Ajay Mitchell z lavičky 24. Hosťom nestačilo ani triple-double Nikolu Jokiča, Srb si pripísal 32 bodov, 14 doskokov a 13 asistencií.
James Harden nastrieľal 21 bodov a Cleveland vyhral doma nad Philadelphiou 115:101. Hráči Los Angeles Clippers si pripísali dôležité víťazstvo v boji o play off, keď zdolali New York 126:118.
Kawhi Leonard bol najlepší strelec s 29 bodmi, jeho spoluhráč Bennedict Mathurin ich mal na konte 28.
NBA - výsledky:
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 115:101 (26:20, 30:24, 31:22, 28:35)
Najviac bodov: Harden 21, Ellis 19, D. Mitchell 17 - Grimes 17, Edwards 14, Payne 12
Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 126:115 (33:31, 32:26, 26:29, 35:29)
Najviac bodov: Sharpe 19, Agbaji 18, Traore 17 - Rupert 20, Small 19, Jackson 18
Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 129:126 (37:40, 29:20, 30:33, 33:33)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 35 (19 asistencií), Williams 29 (12 doskokov), A. Mitchell 24 - Jokič 32 (14 doskokov, 13 asistencií), Hardaway 28, Gordon 23 (10 doskokov)
Utah Jazz - Golden State Warriors 119:116 (29:27, 30:28, 32:29, 28:32)
Najviac bodov: Sensabaugh 21, Filipowski 19 (15 doskokov), Harkless 16 - Melton 22, Santos 15, Podziemski 14
Los Angeles Clippers - New York Knicks 126:118 (28:24, 36:31, 24:26, 38:37)
Najviac bodov: Leonard 29, Mathurin 28, Garland 23 - Towns 35 (12 doskokov), Brunson 28, Anunoby 22
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: