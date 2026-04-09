VIDEO: Oklahoma dominuje v uplynulých sezónach. Opäť vyhrala základnú časť

Basketbalisti Oklahomy City sa stali víťazmi základnej časti NBA v sezóne 2025/26. Definitívne o tom rozhodli tri stretnutia pred záverom, keď v noci na štvrtok zvíťazili na palubovke Los Angeles Clippers 128:110.
Hráči Thunder budú nasadenou jednotkou v play off tretíkrát v sérii, v uplynulej sezóne sa tešili zo zisku titulu.
Oklahomčania zvládli s prehľadom duel na ihrisku súpera, ktorý bojuje o čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred play in. Pivot Chet Holmgren k tomu prispel 30 bodmi a 14 doskokmi.
VIDEO: Výkon Holmgrena
Úradujúci MVP ligy i finále Shai Gilgeous-Alexander proti svojmu bývalému klubu nazbieral 20 bodov a 11 asistencií.
Oklahoma City bude mať výhodu domáceho prostredia v každej sérii až po finále v prvých dvoch dueloch a aj v prípadnom rozhodujúcom siedmom.
„Je to mimoriadne dôležité. V uplynulých dvoch sezónach sme pocítili na vlastnej koži, aká je to výhoda mať domáce prostredie. Tvrdá práca za celú sezónu sa vypláca,“ uviedol podľa AFP Holmgren.
Druhú najlepšiu bilanciu v Západnej konferencii i v celej súťaži bude mať už s istotou San Antonio. Spurs zdolali Portland, ktorý práve s Clippers súperí o 8. priečku na západe. Duel zvládli aj bez svojej hlavnej opory Victora Wembanyamu, ktorý má narazené rebro.
Denver si poradil s Memphisom 136:119 a zaznamenal desiaty triumf v sérii, čo je sezónny rekord ligy. Nikola Jokič si pripísal 34. triple double v ročníku za 16 doskokov, 14 bodov a 10 asistencií a Nuggets smerujú na 3. priečku na západe.
Detroit má už dlhšiu dobu istú prvú pozíciu vo Východnej konferencii, proti Milwaukee sa tak tešil nielen z triumfu (137:111), ale hlavne z toho, že sa mu do zostavy vrátil Cade Cunningham. Ťahúň tímu vynechal 11 stretnutí pre problémy s pľúcami.
Cleveland zvíťazil nad Atlantou 122:116 v stretnutí, ktoré môže byť predzvesťou súboja 1. kola play off. Cavaliers sú na východe štvrtí, môžu však ešte predstihnúť tretí New York, na ktorý strácajú pol stretnutia.
Atlanta je piata o pol duelu pred Torontom a o jeden pred Orlandom. Základná časť vyvrcholí v noci na pondelok.
NBA - výsledky:
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 122:116 (33:29, 27:38, 44:20, 18:29)
Najviac bodov: Mitchell 31, Mobley 22 (19 doskokov), Harden 21 - Alexander-Walker 25, Kuminga 24, Okongwu 18
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 137:111 (34:28, 41:29, 37:29, 25:25)
Najviac bodov: Duren 21, Robinson 20, Holland 18 - Rollins 23, Dieng 17, Ryan 16
Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 132:120 (34:32, 29:21, 38:30, 31:37)
Najviac bodov: Banchero 20, Bane 18, F. Wagner 17 - Shannon 33, McDaniels 18, Reid 15
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 136:119 (37:33, 31:39, 39:22, 29:25)
Najviac bodov: Murray 26, Johnson 18, Jokič (15 doskokov, 10 asistencií), Braun a Valančiúnas po 14 - Coward 27, Hendricks a Williamson po 16
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 112:101 (32:23, 29:28, 27:22, 24:28)
Najviac bodov: Fox 25, Johnson 20, Bryant 17 - Avdija 29, Henderson 20, Camara 18
Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 110:128 (23:34, 26:35, 31:25, 30:34)
Najviac bodov: Leonard 20, Sanders 17, Lopez a Miller po 16 - Holmgren 30 (14 doskokov), Joe 21, Gilgeous-Alexander 20 (11 asistencií)
Phoenix Suns - Dallas Mavericks 112:107 (33:29, 28:24, 27:27, 24:27)
Najviac bodov: Booker 37, Brooks 28, O'Neale 14 - Poulakidas 23, Bagley 20, Christie 18
