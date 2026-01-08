VIDEO: Gilgeous-Alexander bol opäť excelentný, Dončič s triple double

Shai Gilgeous-Alexander v zápase proti Utahu
Shai Gilgeous-Alexander v zápase proti Utahu (Autor: TASR/AP)
ČTK|8. jan 2026 o 07:43
Oklahoma City sa doma nečakane trápila s Utahom.

Basketbalisti Atlanty v NBA zvíťazili nad New Orleans 117:100. Český reprezentant Vít Krejčí k tomu za 19 minút prispel piatimi bodmi a štyrmi doskokmi. Pre Hawks to bola iba tretia výhra z posledných 12 zápasov.

Najlepším strelcom večera v zámorskej súťaži bol Shai Gilgeous-Alexander, ktorý 46 bodmi zariadil výhru obhajcov titulu z Oklahomy City nad Utahom 129:125 v predĺžení.

Atlanta opäť nastúpila bez svojej hlavnej hviezdy Trae Younga. Zápas sledoval v civile na lavičke a počas neho sa podľa nepotvrdených informácií dohodol jeho prestup do Washingtonu výmenou za CJ McColluma a Coreyho Kisperta.

Young na pár minút lavičku opustil a následne sa na ňu vrátil. Hawks navyše chýbali aj hlavného pivota Onyeku Okongwua kvôli chorobe. Hlavnou tvárou zápasu sa tak stal francúzsky krídelník Zaccharie Risacher, ktorý trafil sedem trojok a dal 25 bodov.

Práve namiesto neho často strieda Krejčí a v stredu tak dostal priestor len na 19 minút. Aj keď nebol toľko vidieť, s českým reprezentantom na ihrisku vyhrala Atlanta o 17 bodov, čo je aj celkový rozdiel v skóre.

Krejčí sa do štatistík zapísal dunkom v tretej štvrtine po tom, čo získal loptu a bol rýchlejší ako obrancovia. Premenil potom aj poslednú strelu svojho tímu a to za tri body

Gilgeous-Alexander znovu úradoval

Oklahoma City sa doma nečakane trápila s Utahom a väčšinu poslednej štvrtiny prehrávala až o osem bodov.

Tri sekundy pred koncom Lauri Markkanen znovu poslal Jazz do vedenia, ale Thunder zachránil Gilgeous-Alexander, ktorý aj tesne bránený premenil ťažkú strelu zo vzdialenosti trestného hodu a poslal zápas do predĺženia.

V ňom Gilgeous-Alexander pridal ďalších deväť bodov a doviedol Thunder k víťazstvu. Znovu tak zvýšil svoje šance, že obháji cenu pre najužitočnejšieho hráča ligy. Navyše predĺžil svoju sériu zápasov s aspoň 20 bodmi na 109, čo je druhá najdlhšia v histórii NBA.

VIDEO: Zostrih akcii Gilgeous-Alexandera

Hrdinom bol tiež Immanuel Quickley, ktorý trojkou v poslednej sekunde rozhodol o výhre Toronta 97:96 nad Charlotte v divokej koncovke.

Hornets najprv poslal do vedenia 1,6 sekundy pred koncom nájazdom LaMelo Ball. Lenže potom Toronto zahralo akciu pre Quickleyho, ktorý si nabehol na trojku a z otočky zamieril presne. Zápas zakončil s 21 bodmi.

Víťaznú trojku trafil aj Paolo Banchero a zariadil Orlandu výhru 104:103 nad Brooklynom v predĺžení.

Magic viedli až o 18 bodov, lenže Brooklyn sa vrátil a v predĺžení siahal po víťazstve, po tom ako všetkých 10 jeho bodov v pridanej päťminútovke dal nováčik Egor Demin vrátane trojky na vedenie päť sekúnd pred koncom. Poslednú akciu ale mal Banchero a trojkou o dosku vystrelil výhru.

Lakers triple double Dončiča nepomohlo

Denver aj bez zraneného Nikolu Jokiča uspel v Bostone 114:110. Peyton Watson k tomu prispel 30 bodmi a Jamal Murray pridal 22 bodov a osobný rekord 17 asistencií. Za Celtics mal 33 bodov Jaylen Brown.

Detroit zvíťazil 108:93 nad Chicagom aj vďaka novému osobnému maximu Isaiaha Stewarda 31 bodov.

Taktiež Stephen Curry 31 bodmi doviedol Golden State k výhre 120:113 nad Milwaukee, za ktoré nazbieral Janis Adetokunbo 34 bodov a 10 doskokov.

Los Angeles Lakers pri absencii troch hráčov základnej zostavy na čele s LeBronom James nestačil proti San Antoniu ani triple double Luky Dončiča. Mal síce 38 bodov, 10 doskokov aj asistencií, ale Lakers prehrali 91:107.

VIDEO: Zostrih akcii Dončiča

NBA - výsledky:

Detroit - Chicago 108: 93

Philadelphia - Washington 131: 110

Charlotte - Toronto 96: 97

Atlanta - New Orleans 117:100

Boston - Denver 110: 114

Brooklyn - Orlando 103:104 pp

New York - LA Clippers 123:111

San Antonio - New York LA Lakers 107:91

Memphis – Phoenix 98:117

Oklahoma City – Utah 129:125 pp

Golden State – Milwaukee 120:113

Portland – Houston 103:102

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

