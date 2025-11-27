Cunningham dal 42, no Detroit rekord neprepísal. Oklahoma City valcuje ďalej

Basketbalisti Detroitu prehrali v NBA na palubovke Bostonu 114:117 a prišli tak o šancu na klubový rekord v počte víťazstiev za sebou.
Ich séria sa skončila na 13 výhrach, čím vyrovnali svoje maximum zo sezón 1989/90 a 2003/04.
Naopak, na víťaznej vlne pokračuje Oklahoma City Thunder, ktorá doma porazila Minnesotu 113:105 a pripísala si desiate víťazstvo za sebou a osemnáste z doterajších 19 zápasov.
Ide o najlepší vstup do sezóny od roku 2015, keď Golden State vyhrali úvodných 24 zápasov.
Oklahoma vyhrala vždy minimálne o 13 bodov
Oklahoma City počas víťaznej série vyhrala všetky zápasy minimálne o 13 bodov, no Minnesota bola ťažším súperom a ešte minútu pred koncom prehrávala len o jediný bod.
Potom však Chet Holmgren trafil kľúčovú trojku a Shai Gilgeous-Alexander výhru potvrdil z trestných hodov.
Celkovo dal 40 bodov a potvrdil pozíciu druhého najlepšieho strelca súťaže za Lukom Dončićom z LA Lakers.
Úradujúci šampióni si tak pripísali tretie víťazstvo do tabuľky NBA Cupu, do ktorého sa dnešné zápasy započítavali.
Thunder by tak nemal uniknúť postup do ďalších bojov, no o priamy postup sa stretne s Phoenixom, ktorý v stredu zvíťazil 112:100 nad Sacramentom a má v tabuľke rovnako tri výhry.
A iba víťaz vzájomného duelu získa priamy postup, porazený bude musieť čakať, či mu to bude stačiť na postup ako „divoká karta“.
Zatiaľ jedinými istými postupujúcimi v NBA Cupe sú Lakers a Toronto, ktoré dnes zvíťazilo 97:95 nad Indianou vďaka košu Brandona Ingrama v poslednej sekunde zápasu. Pre Raptors to bola deviata výhra v rade.
Detroit mohol dokonca získať rekordnú štrnástu výhru za sebou, ale v Bostone v závere neuspel.
Štyri sekundy pred koncom mohol trestnými hodmi vyrovnať najlepší strelec tímu Cade Cunningham, prvé dva premenil, ale tretí mu vypadol z obruče a Boston si už výhru postrážil.
Cunningham pritom v zápase dal 42 bodov a bol najlepším strelcom večera. Pre Pistons to bola iba tretia prehra v sezóne.
Stephen Curry sa trápil
Houston zvíťazil 104:100 na palubovke Golden State, ale ani to mu nestačilo na postup v NBA Cupe, keďže predtým dvakrát prehral.
Hráč Rockets Reed Sheppard si 31 bodmi vytvoril nové osobné maximum v súťaži a nahradil absentujúceho Kevina Duranta. Za Warriors sa Stephen Curry v zápase trápil a skončil pri 14 bodoch, pričom záver už strávil v šatni, kam odkulhal s boľavou nohou.
San Antonio dokáže víťaziť aj bez svojej zranenej hviezdy Victora Wembanyamu a v kľúčovom súboji o šancu na postup v NBA Cupe zdolalo Portland 115:102.
Hlavnú zásluhu na tom mal De'Aaron Fox, ktorý si 37 bodmi vytvoril sezónne maximum.
NBA - výsledky:
Boston Celtics - Detroit Pistonts 117:114 (24:30, 33:28, 29:25, 31:31)
Najviac bodov: Brown 33 (10 doskokov), White 27, Pritchard 16 - Cunningham 42, Duren (16 doskokov) a Harris po 12
Charlotte Hornets - New York Knicks 101:129 (31:37, 16:35, 28:26, 26:31)
Najviac bodov: Miller 18, Bridges 17, Mann a Sexton po 15 - Brunson 33, Hart 22, McBride a Towns (10 doskokov) po 19
Miami Heat - Milwaukee Bucks 106:103 (29:27, 24:20, 28:30, 25:26)
Najviac bodov: Herro 29, Adebayo 17 (11 doskokov), Powell, Ware a Wiggins po 11 - Rollins 26, Turner 24, Trent 15
Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 113:105 (24:17, 25:22, 29:32, 35:34)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 40, Hartenstein 15, Mitchell 13 - Edwards 31, Shannon 18, Reid 12
Toronto Raptors - Indiana Pacers 97:95 (21:25, 29:24, 26:21, 21:25)
Najviac bodov: Ingram 26, Barnes 24 (10 doskokov), Quickley 15 - McConnell 16, Mathurin 15, Walker 13
New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 128:133 pp (39:25, 29:28, 32:39, 22:30 - 6:11)
Najviac bodov: Alvarado 24, Bey 18 (10 doskokov), Williamson 17 - Jackson 27, Wells 25, Edey 21 (15 doskokov)
Golden State Warriors - Houston Rockets 100:104 (25:22, 34:25, 17:27, 24:30)
Najviac bodov: Butler 21, Richard 18, Curry a Podziemski po 14 - Sheppard 31, Sengün 16, Smith 15
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 102:115 (30:29, 24:27, 32:35, 16:24)
Najviac bodov: Avdija 37, Grant 13, Sharpe 11 - Fox 37, Vassell 23, Barnes 13
Sacramento Kings - Phoenix Suns 100:112 (16:41, 29:26, 28:16, 27:29)
Najviac bodov: Murray a Westbrook po 19, Monk 15 - Gillespie a Williams (16 doskokov) po 21, Booker 19
