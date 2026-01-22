VIDEO: Veľký debakel v newyorskom derby. Knicks stanovili nový rekord

Záber zo zápasu NY Knicks - Brooklyn
Záber zo zápasu NY Knicks - Brooklyn (Autor: TASR/AP)
Knicks zdolali rivala o 54 bodov.

Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v zámorskej NBA nad Brooklynom Nets jednoznačne 120:66 a ukončili tak štvorzápasovú šnúru prehier.

Triumfom o 54 bodov zároveň stanovili nový klubový rekord a proti mestskému rivalovi uspeli v 13. vzájomnom stretnutí za sebou.

Zo šiestich dvojciferných strelcov najvýraznejšie vyčnieval 20-bodový Jalen Brunson.

V tzv. „týždni rivalov“ potvrdili hráči Oklahomy City Thunder status najlepšieho tímu súťaže, na palubovke Milwaukee Bucks uspeli po výsledku 122:102 aj napriek absencii až piatich basketbalistov zo zápasovej rotácie.

Úradujúceho šampióna potiahol 40 bodmi, 11 asistenciami a 7 doskokmi kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander.

NBA - výsledky:

Charlotte - Cleveland 87:94

Boston - Indiana 119:104

New York - Brooklyn 120:66

Memphis - Atlanta 122:124

New Orleans - Detroit 104:112

Milwaukee - Oklahoma 102:122

Sacramento - Toronto 109:122

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

