VIDEO: Veľký debakel v newyorskom derby. Knicks stanovili nový rekord

Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v zámorskej NBA nad Brooklynom Nets jednoznačne 120:66 a ukončili tak štvorzápasovú šnúru prehier.
Triumfom o 54 bodov zároveň stanovili nový klubový rekord a proti mestskému rivalovi uspeli v 13. vzájomnom stretnutí za sebou.
Zo šiestich dvojciferných strelcov najvýraznejšie vyčnieval 20-bodový Jalen Brunson.
V tzv. „týždni rivalov“ potvrdili hráči Oklahomy City Thunder status najlepšieho tímu súťaže, na palubovke Milwaukee Bucks uspeli po výsledku 122:102 aj napriek absencii až piatich basketbalistov zo zápasovej rotácie.
Úradujúceho šampióna potiahol 40 bodmi, 11 asistenciami a 7 doskokmi kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander.
NBA - výsledky:
Charlotte - Cleveland 87:94
Boston - Indiana 119:104
New York - Brooklyn 120:66
Memphis - Atlanta 122:124
New Orleans - Detroit 104:112
Milwaukee - Oklahoma 102:122
Sacramento - Toronto 109:122
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: