Skvelý výkon Lučenca proti Interu. Na domácej palubovke vyhral o takmer desať bodov

BRATISLAVA. Basketbalisti tímu BKM Lučenec si poradili na domácej palubovke s Interom Bratislava 101:92 vo štvrtkovom stretnutí 17. kola Tipos SBL.

Stále sa v tabuľke nachádzajú na 9. priečke, prvej pod čiarou postupu do play off, no už iba o pol duelu za Svitom.

Lučenčania zaznamenali piate víťazstvo v sezóne, keď uspeli tretíkrát z uplynulých štyroch duelov.