Boston potvrdil pozíciu lídra, Tatum predviedol svoj sezónny rekord

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu zvíťazili v noci na štvrtok nad Miami 134:121 a potvrdili post lídra zámorskej NBA.

S týmto súperom sme sa v uplynulom období neustále porovnávali a vedeli sme, že aj tentokrát musíme zo seba dostať to najlepšie," ocenil výkon svojho mužstva Tatum podľa AFP.

Aj líder Západnej konferencie z Phoenixu podal výborný výkon a doma si poradil s Chicagom 132:113. Ťahúň Suns Devin Booker zažiaril 51 bodmi a to ešte celú záverečnú štvrtinu presedel na lavičke.

"Chcelo by to povedať, klasický Devin. Ale nie, dosiahnuť niečo také iba za 31 minút na palubovke, to je výnimočné.

Bol to jeden z tých večerov, keď som mohol iba sedieť a sledovať, ako je chlapec v ohni," vzdal poklonu zverencovi tréner Phoenixu Monty Williams, ktorého potešil aj Deandre Ayton.