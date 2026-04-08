VIDEO: Hráč New Orleans dosiahol nováčikovský rekord klubu. Lakers vysoko prehrali

Úradujúci majstri z Oklahoma City Thunders zvíťazili v stredajšom zápase zámorskej basketbalovej NBA na palubovke oslabených Los Angeles Lakers vysoko 123:87. Domácich potiahol hviezdny Shai Gilgeous-Alexander s 25 bodmi a ôsmimi asistenciami.
Pre lídrov celej súťaže Thunder to bola šiesta výhra v sérii, Lakers prehrali tretí duel po sebe, ale už majú istý postup do play off.
Tím trápi veľká maródka, pre ktorú chýbali Luka Dončič, LeBron James, Austin Reaves, Marcus Smart aj Jaxson Hayes.
Boston zvíťazil doma nad Charlotte 113:102, dosiahol štvrtý triumf v sérii a má už takmer isté druhé miesto vo Východnej konferencii. Hrdinom Celtics bol Jaylen Brown, ktorý nazbieral 35 bodov a deväť asistencií. Jayson Tatum pridal 23 bodov.
Toronto doma zdolalo Miami vysoko 121:95, no stále nemá istotu postupu do play off. Na šiestom mieste na východe má náskok jedného víťazstva nad Orlandom. Miami sa po prehre predstaví štvrtý rok po sebe v play in.
„Máme ducha a naši chlapci sa dokážu otriasť, ale musíme sa dostať na úroveň súperov. To je teraz najdôležitejšie,“ uviedol tréner Miami Erik Spoelstra podľa AP.
V dueli tímov z dolnej časti tabuľky triumfovali hráči New Orleans nad Utahom 152:137 a ukončili sériu ôsmich prehier po sebe, basketbalisti Jazz naopak prehrali desiatykrát za sebou.
V drese Pelicans dosiahol nováčikovský rekord klubu Jeremiah Fears, ktorý nazbieral 40 bodov.
Sedemzápasovú šnúru prehier ukončilo Chicago, ktoré vyhralo vo Washingtone vysoko 129:98. Potiahol ho s 26 bodmi Rob Dillingham.
Houston vyhral vo Phoenixe 119:105 a svoju víťaznú šnúru natiahol už na sedem stretnutí. Amen Thompson k tomu prispel 22 bodmi, jedenástimi doskokmi a ôsmimi asistenciami.
NBA - výsledky:
Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 104:124 (27:35, 26:28, 24:39, 27:22)
Najviac bodov: E. Thompson 17, Slawson a Toppin po 14 - Dosunmu 24, Hyland a Randle po 19
Washington Wizards - Chicago Bulls 98:129 (18:38, 19:28, 26:34, 35:29)
Najviac bodov: Coulibaly 19, Copper a Reese (11 doskokov) po 17 - Dillingham 26, Jones a P. Williams po 20
Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 96:90 (30:29, 19:14, 21:19, 26:28)
Najviac bodov: Liddell 21, Saraf 19, D. Powell a M. Smith po 11 - A. Green 20, Prince 16 (11 doskokov), Ryan 14
Toronto Raptors - Miami Heat 121:95 (32:27, 32:24, 30:25, 27:19)
Najviac bodov: Barnes 25, Ingram 23, Pöltl 17 - Wiggins 24, Herro a N. Powell po 14
Boston Celtics - Charlotte Hornets 113:102 (20:31, 35:30, 35:26, 23:15)
Najviac bodov: Brown 35, Tatum 23, Pritchard, Queta a White po 12 - Ball 36, Miller 20, Mil. Bridges (12 doskokov) a Knueppel po 13
New Orleans Pelicans - Utah Jazz 156:137 (24:34, 37:35, 50:27, 45:41)
Najviac bodov: Fears 40, Poole 34, Hawkins 25 - Chandler 31, Mbeng 26, C. Williams 19
Golden State Warriors - Sacramento Kings 110:105 (25:26, 41:27, 19:28, 25:24)
Najviac bodov: Melton 21, Podziemski 20, Curry 17 - hayes 18, Raynaud 17, McDermott 16
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 87:123 (27:34, 20:31, 15:28, 25:30)
Najviac bodov: Hačimura 15, N. Smith a Timme po 11 - Gilgeous-Alexander 25, Joe 18, Holmgren (10 doskokov) a McCain po 15
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 116:103 (39:26, 26:29, 24:29, 27:19)
Najviac bodov: Leonard 34, Garland 22, Collins 12 - Flagg 25, Bagley 21, Christie a Nembhard po 12
Phoenix Suns - Houston Rockets 105:119 (37:21, 20:33, 27:27, 21:38)
Najviac bodov: Booker 31, M. Williams 19, J. Green 15 - Durant 24, A. Thompson 22 (11 doskokov), J. Smith 20
