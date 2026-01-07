VIDEO: Lakers potiahli najväčšie hviezdy. Dončič sa blysol ťažkou trojkou

Basketbalisti Los Angeles Lakers vybojovali v NBA tretiu výhru v rade, keď vďaka podarenej poslednej štvrtine zvíťazili v New Orleans 111: 103.
Pomohlo im k tomu 60 bodov, o ktoré sa rovnomerne rozdelili Luka Dončič a LeBron James.
Domácim Pelicans nestačil životný výkon Treya Murphyho, ktorý trafil šesť trojok a nastrieľal 42 bodov.
Dončič k 30 bodom pridal 10 asistencií. Obdiv si vyslúžil ťažkou trojkou z veľkej diaľky od postrannej čiary spoza clony LeBrona Jamesa zhruba dve minúty pred koncom.
"Toto robí stále. Počas zápasov nie je jediná strela, pri ktorej by ma napadlo, že ju netrafí. Preto sa mu hovorí Luka Magic," povedal po stretnutí so smiechom LeBron James, ktorý zaznamenal aj osem doskokov a osem asistencií.
VIDEO: Trojka Dončiča proti New Orleans
Po Dončičovej trojke zvýšili Lakers svoj náskok na deväť bodov a domáci už nenašli sily na zvrat. Hostia ovládli poslednú štvrtinu 32: 17. Obom hviezdam Lakers sekundoval s 18 bodmi a 11 doskokmi pivot Deandre Ayton.
Tímu z Los Angeles patrí tretie miesto v Západnej konferencii, New Orleans je posledné.
Wembaynama sa vrátil s 30 bodmi
Hoci San Antonio viedlo ešte minútu a pol pred koncom nad Memphisom o štyri body, napokon podľahlo 105:106.
O posledných päť bodov Grizzlies sa postaral Cam Spencer, ktorý rozhodujúcu strelu za dva body premenil 37 sekúnd pred koncom. Nasledujúce dva pokusy Spurs už do koša nespadli.
Spencer nazbieral 21 bodov rovnako ako Jaren Jackson Jr. San Antonio viedol Victor Wembaynama s 30 bodmi za iba 21 minút, Julian Champagnie pridal 23 bodov. Wembanyama sa vrátil do hry po dvojzápasovej absencii, posledné štyri minúty však presedel na lavičke.
Anthony Edwards pomohol 26 bodmi Minnesote k jasnému triumfu 122: 94 nad Miami. Wolves uspeli tretíkrát v rade.
Washington je síce na predposlednej vo Východnej konferencii s bilanciou 10-25, ale z posledných desiatich zápasov ich vyhral šesť.
V utorok porazil Orlando 120: 112. Ťahali ho C.J. McCollum s 27 bodmi či Alexandre Sarr s 23. Mágii nepomohlo osem dvojciferných strelcov.
Už 13. stretnutie za sebou prehrali vlani finalisti z Indiany, ktorí sú s bilanciou 6-31 najhorším tímom súťaže. Clevelandu podľahli 116: 120, Darius Garland dal za víťaza 29 bodov. Pacers nestačilo 22 bodov Pascala Siakama alebo 20 Jaya Huffa.
NBA - výsledky:
Indiana - Cleveland 116:120
Washington - Orlando 120:112
Memphis - San Antonio 106:105
Minnesota - Miami 122:94
New Orleans - Los Angeles Lakers 103:111
Sacramento - Dallas 98:100
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: