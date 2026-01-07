Spišiaci ukončili čakanie na víťazstvo. Svit zastavil vo forme hrajúcu Nitru

Spišskí Rytieri ukončili v 18. kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) trojzápasové čakanie na víťazstvo, na palubovke Košice Wolves triumfovali 108:72.
Krátka séria prehier je minulosťou aj u Lučenca, ktorý zdolal domácu Handlovú 94:90. Iskra Svit zastavila úspešnú sériu Nitra Blue Wings, pred vlastnými divákmi zvíťazila 101:98.
Tipos SBL - 19. kolo:
MBK Baník Handlová - BKM Mimel Lučenec 90:94 (49:36)
Najviac bodov: Harris 21 (12 asistencií), Petráš 20, Henson 17 - Boone 34, Beck 21, Siládi 15
Iskra Svit - Nitra Blue Wings 101:98 (48:53)
Najviac bodov: Witt 20, Atwood 15, Jackson (13 asistencií) a Rožánek po 14 - Jones 29, Bolek 17, Belikov (10 doskokov) a Ikpe po 14
Košice Wolves - Spišskí Rytieri 72:108 (32:57)
Najviac bodov: Wolfe 17, Monček 12 (15 asistencií), Halada 12 - Jefferson 25, Hill 16, Kenney 15 (15 doskokov)