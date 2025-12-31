VIDEO: Dončičov výkon nestačil na víťazstvo Lakers. Darí sa mestskému konkurentovi

Basketbalisti Los Angeles Clippers prežívajú na konci kalendárneho roka v zámorskej NBA výsledkové obrodenie, triumf 131:90 bol pre tím trénera Tyronna Luea piatou výhrou v rade. Domácich potiahol k úspechu 33-bodový Kawhi Leonard.
Clippers pri tom v úvodných deviatich týždňoch nového ročníka NBA získali len šesť výhier. Počas aktuálnej víťaznej série ukázali svoju silu, keď nad súpermi triumfovali vždy minimálne o 13 bodov.
V tabuľke Západnej konferencie sú naďalej na 13. mieste, čo je mimo pozícií zaručujúcich účasť v play off, respektíve play in, ale postupne znižujú stratu na konkurenciu.
„Som šťastný z toho, ako sme zareagovali na začiatok sezóny. Odpoveď v týchto piatich zápasov bola výrazná.
Ako tím rastieme a vieme, čo máme robiť k nášmu napredovaniu. Leonard a Harden si zaslúžia pochvalu za svoje výkony, všetko však vychádza z obrany,“ pochválil svojich zverencov pred televíznymi kamerami tréner Clippers Tyronn Lue.
V nevýrazných výkonoch naopak pokračuje ich mestský konkurent, Los Angeles Lakers prehrali na domácej palubovke s lídrom Východnej konferencie Detroitom Pistons jednoznačne 106:128.
Slovinský basketbalista Luka Dončič dosiahol najviac bodov zo všetkých hráčov v zápase, no ani jeho 30-bodový výkon nestačil na zdolanie súpera.
Tradičným lídrom na víťaznej strane bol Cade Cunningham, autor 27 bodov a 11 asistencií. Pre Lakers to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich ligových zápasov.
Musím si to pozrieť, ale mali sme veľa stratených lôpt v štvrtej štvrtine. Rozhodli body z protiútokov a v podkošovom priestore. Detroit je veľmi dobrý a fyzický tím.
Z našej strany tam bol určitý level frustrácie, ale bolo jasné, že takto súper bude hrať ,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii kouč Lakers JJ Redick.
NBA - 23. december:
Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 136:139 pp (40:34, 32:38, 28:31, 28:25 - 8:11)
Najviac bodov: Morant 40, Coward 28 (16 doskokov), Aldama a Jackson (12 doskokov) po 15 - Embiid (10 doskokov) a Maxey (12 asistencií) po 34, Edgecombe 25
Utah Jazz - Boston Celtics 119:129 (38:31, 26:28, 32:40, 23:30)
Najviac bodov: George 37, Nurkič 26, Markkanen 22 - White 27, Brown 23 (10 asistencií), Simons 20
Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 106:128 (30:36, 35:34, 23:26, 18:32)
Najviac bodov: Dončič 30 (11 asistencií), L. James 17, Hayes 13 - Cunningham 27 (11 asistencií), Sasser 19, Stewart 15
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19)
Najviac bodov: Leonard 33, Harden 21, Collins a Niederhäuser po 16 - Clifford 18, Raynaud (12 doskokov) a Westbrook po 12
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia