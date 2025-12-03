VIDEO: Minnesota odvrátila prehru v posledných sekundách. Hrdina mal 44 bodov

Basketbalista Anthony Edwards zariadil Minnesote víťazstvo v NBA nad New Orleans 149:142 po predĺžení.
V závere vyrovnal skóre a celkovo nastrieľal 44 bodov. Pelicans tak zostali najhorším tímom súťaže.
Jaylen Brown potom 42 bodmi potiahol Boston k výhre 123:117 nad New Yorkom.
Líder súťaže Oklahoma City zvíťazil 124:112 na palubovke Golden State.
New Orleans bolo blízko svojej štvrtej výhre v sezóne. Nad Minnesotou viedli v poslednej minúte o štyri body. Potom však Jaden McDaniels znížil a dve sekundy pred koncom Edwards vnikol do koša a zariadil predĺženie.
V ňom Timberwolves dominovali a vďaka Rudymu Gobertovi, Juliusovi Randleovi a Edwardsovi nastrieľali za päť minút 20 bodov.
VIDEO: Bodový výkon Edwardsa
Minnesota sa tak vďaka tretiemu víťazstvu za sebou posunula na šieste miesto tabuľky Západnej konferencie, New Orleans je naopak s len tromi výhrami posledné.
Iba tri výhry má aj Washington, ktorý v utorok podľahol Philadelphii 102:121. Sixers potiahol k výhre Tyrese Maxey s 35 bodmi.
Golden State Warriors aj bez opory Stephena Curryho dokázali vzdorovať obhajcom titulu z Oklahomy a ešte päť minút pred koncom tesne viedli.
Thunder však odmietli podruhé v sezóne prehrať a vďaka svojej hviezde Shaiovi Gilgeousovi-Alexanderovi a jeho 38 bodom išli do koncovky už s osembodovým náskokom.
Thunder tak pokračujú v druhom najlepšom štarte do sezóny v histórii NBA s bilanciou 21 výhier a jedinej prehry. V utorok vyhrali už trinástykrát za sebou.
VIDEO: Gilgeous-Alexander dosiahol 38 bodov
New York v Bostone skoro viedol o 14 bodov, no Celtics sa rýchlo otriasli a naopak sami ušli na rozdiel 18 bodov. Knicks sa v závere snažili duel zdramatizovať a dotiahli sa na tri body, Celtics však vždy dokázali odpovedať, najmä vďaka dvojici Jaylen Brown a Derrick White.
New Yorku nepomohlo ani 35 bodov Mikala Bridgesa, ktorý si ôsmimi premenenými trojkami vytvoril osobný rekord.
Prehry New Yorku využilo Toronto, ktoré sa vďaka víťazstvu 121:118 nad Portlandom posunulo už na druhé miesto tabuľky Východnej konferencie.
Išlo už o ôsme domáce víťazstvo Raptors za sebou. Zápas rozhodol 17 sekúnd pred koncom smečom po nabiehaní z rohu Brandon Ingram, autor 21 bodov.
Najlepším hráčom zápasu bol Scottie Barnes s 28 bodmi, 7 doskokmi a 7 asistenciami.
NBA - 3. december - výsledky:
Philadelphia - Washington 121:102
Toronto - Portland 121:118
Boston - NY Knicks 123:117
New Orleans - Minnesota 142:149 pp
San Antonio - Memphis 126:119
Golden State - Oklahoma City 112:124
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia