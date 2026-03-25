VIDEO: Jokič s ďalším triple double. Denver zlomil Phoenix v posledných sekundách

Basketbalisti Denveru zvládli v utorňajšom stretnutí NBA napínavú koncovku s Phoenixom, ktorý porazili 125:123.
Nikola Jokič zaznamenal 29. triple double v sezóne za 23 bodov, 17 doskokov i asistencií, dosiahol ho už v úvode tretej štvrtiny.
Hostia držali tesný náskok takmer celú štvrtú štvrtinu, ale Phoenix 54 sekúnd pred koncom vyrovnal na 121:121.
V závere premenili strely Jamal Murray s Jokičom, zatiaľ čo Devin Booker svoj posledný pokus za tri body nedal. Nuggets si pomohli treťou výhrou po sebe vo vyrovnanom boji o tretie miesto v Západnej konferencii, ktoré aktuálne držia Los Angeles Lakers.
Murray dal 21 bodov. V drese Suns sa presadil Booker 22 bodmi, o bod menej nastrieľali Grayson Allen aj Jalen Green.
Donovan Mitchell zažiaril 42 bodmi a spolu s autorom 26 bodov Jamesom Hardenom doviedol Cleveland k výhre 136:131 nad Orlandom. Zápas rozhodol ťažkou strelou 13 sekúnd pred koncom.
Cavaliers natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy. Mitchell zaznamenal už šiesty 40-bodový výkon v sezóne. Výrazne prispel aj Evan Mobley, ktorý dal 19 bodov bez jedinej streleckej chyby zo hry a pripojil deväť doskokov a šesť asistencií.
V drese Magic nastrieľal 36 bodov Paolo Banchero, ale jeho tím prehral už šiesty zápas v rade a komplikuje si boj o play-off. Cleveland sa drží tesne za New York Knicks a zostáva v hre o tretie miesto vo Východnej konferencii.
Charlotte vyrovnalo 26 trojkami klubový rekord a deklasovalo Sacramento 134:90. Hlavnou postavou bol Ako White s 27 bodmi a šiestimi trojkami, výrazne pomohol aj LaMelo Ball s 20 bodmi a šiestimi trojkami. Moussa Diabaté pridal 17 bodov a 11 doskokov. Charlotte vyhralo štvrtýkrát v rade.
Jalen Brunson zaznamenal 32 bodov, z toho 15 v poslednej štvrtine, a doviedol New York k výhre 121:116 nad New Orleans. Knicks predĺžili víťaznú sériu na sedem zápasov. Karl-Anthony Towns mal 21 bodov a 14 doskokov a O.G. Anunoby dal 21 bodov.
Kľúčovú úlohu zohral Brunson, ktorý rozhodol vyrovnaný zápas šnúrou 10 bodov vo štvrtej štvrtine. Za Pelicans sa presadili Zion Williamson s 22 bodmi a Jeremiah Fears s 21 bodmi.
NBA - výsledky:
Charlotte - Sacramento 134:90
New York - New Orleans 121:116
Cleveland - Orlando 136:131
Phoenix - Denver 123:125
