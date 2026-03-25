Slovan natiahol víťaznú šnúru. Komárno dokonalo obrat a uspela aj Prievidza

Basketbalisti BC Slovan Bratislava si pripísali siedme víťazstvo za sebou v Tipos SBL. V stredajšom stretnutí 33. kola na domácej palubovke zdolali 81:70 predposledný tím priebežnej tabuľky MBK Handlová.
Komárno prehrávalo s Košicami pred záverom tretej štvrtiny o 19 bodov, ale dostalo duel do predĺženia, v ktorom dokonalo obrat a zvíťazilo 91:82.
Prievidza zdolala Svit 104:72 a pridala štvrtú výhru v sérii, zatiaľ čo hostia ťahajú 4-zápasovú šnúru prehier. Štyri zápasy za sebou prehral aj Lučenec, ktorý nestačil na Spišských Rytierov 85:95 po predĺžení.
Tipos SBL - 33. kolo:
BKM Mimel Lučenec - Spišskí Rytieri 85:95 po predĺžení (40:34, 80:80)
Najviac bodov: Smith 29, Beaubrun 17 (14 doskokov), Beck 13 - Hill 24 (10 doskokov), Jones 22, Kenney a Stevanovič po 16
BC Komárno - Košice Wolves 91:82 po predĺžení (35:44, 77:77)
Najviac bodov: Stevenson (13 doskokov), Koller a Wiggins po 17 - Perovič 19, Montgomery 18, Vaughns 16
BC Prievidza - Iskra Svit 104:72 (61:39)
Najviac bodov: Thomas 21, Reynolds 17, Maring 16 - Rožánek 15, Yap 13, Matušek 10
BC Slovan Bratislava - MBK Baník Handlová 81:70 (39:32)
Najviac bodov: James 21 (11 doskokov), Pot 18, Pavelka 15 (11 doskokov) - Láštic 16, Jackson a Henson po 12