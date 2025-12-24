VIDEO: Šláger priniesol ďalšiu prehru majstra. Ukázali sme, ako vážne to myslíme, vraví najlepší hráč

Basketbalisti San Antonia Spurs zdolali v noci na stredu v zámorskej NBA víťaza z uplynulej sezóny Oklahomu City Thunder 130:110. Pripísali siedme víťazstvo v rade. Potiahli ich najmä Keldon Johnson a Stephon Castle, dokopy nastrieľali 49 bodov.
Castle nastúpil v základnej šestke a dal 24 bodov vrátane štyroch trojok, ale kľúčový prínos mal Johnson.
Ten v pozícii náhradníka pridal 25 bodov vrátane piatich trojok. Victor Wembanyama zo San Antonia nastrieľal 12 bodov, úradujúci najužitočnejší hráč NBA Shai Gilgeous-Alexander potiahol Oklahomu s 33 bodmi.
„Tento zápas ukázal, ako vážne to myslíme. Máme rovnaké ambície ako oni, chceme len zvíťaziť vždy, keď proti nim hráme,“ citovala Castlea agentúra AP
Denver prehral v Dallase 130:131, domáci Cooper Flagg opäť ukázal svoj talent. Devätnásťročná draftová jednotka z tohto leta zaznamenala 33 bodov, deväť doskokov a deväť asistencií.
Flaggov výkon podporil 31-bodový Anthony Davis, Dallas prevalcoval hviezdne duo hostí Nikola Jokič - Jamal Murray, ktorí zaznamenali dokopy 60 bodov.
Nuggets takmer zápas naklonili na svoju stranu, ale trojbodový pokus spolu si sirénou od Peytona Watsona sa odrazil od obruče.
„Len sa dávame dokopy, snažíme si navzájom pomáhať. Zbierame skúsenosti a učíme sa,“ povedal Flagg.
Anthony Edwards zaznamenal 38 bodov za Minnesotu Timberwolves, ktorá zdolala New York Knicks 115:104.
Edwards trafil štyri trojbodové koše, jeho spoluhráč Julius Randle pridal 25 bodov. Hosťom nepomohol ani 40-bodový výkon Karla-Anthonyho Townsa.
Ďalšia hviezda hostí Jalen Brunson, ktorý strelil 47 bodov v nedeľňajšom víťazstve nad Miami, vynechal zápas pre problémy s pravým členkom.
Ziskom triple double prispel Josh Giddey k víťazstvu Chicaga Bulls na palubovke Atlanty Hawks. Nazbieral 19 bodov a k nim pridal 11 doskokov a 15 asistencií.
NBA - streda, 24. december
Charlotte Hornets - Washington Wizards 126:109 (24:31, 38:34, 30:25, 34:19)
Najviac bodov: Lamelo Ball 23, Miller 20, Knueppel 19 - Middleton 16, Bagley 15, Coulibaly 14
Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 106:114 (27:27, 30:36, 20:26, 29:25)
Najviac bodov: Embiid 27, George 19, Maxey 13 - Porter 28, Demin 20, Claxton 16 (10 doskokov)
Atlanta Hawks - Chicago Bulls 123:126 (36:30, 32:25, 37:37, 18:34)
Najviac bodov: Johnson 24 (10 asistencií), Young 22 (15 asistencií), Alexander-Walker 21 - White 24, Vučevič 21 (10 doskokov), Giddey 19 (11 doskokov a 15 asistencií)
Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 141:118 (32:22, 37:38, 41:31, 31:27)
Najviac bodov: Mitchell 27, Merrill 22, Tyson 18 - Williamson 26, Queen 21, Murphy 14
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 94:111 (20:26, 24:33, 24:27, 26:25)
Najviac bodov: McConnell 16, Siakam 15, Nembhard 14 - Porter 24, Rollins 23, Kuzma 15
Miami Heat - Toronto Raptors 91:112 (16:21, 28:30, 23:31, 24:30)
Najviac bodov: Jaquez 21, Powell 17, Wiggins 14 - Barnes 27, Quickley 18, Mamukelašvili 14
Dallas Mavericks - Denver Nuggets 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27)
Najviac bodov: Flagg 33, Davis 31, Marshall 15 - Murray 31 (14 asistencií), Jokič 29 (14 asistencií), Hardaway 23
Minnesota Timberwolves - New York Knicks 115:104 (31:28, 27:24, 27:27, 30:25)
Najviac bodov: Edwards 38, Randle 25, DiVicenzo 11 - Towns 40 (13 doskokov), Kolek 20 (11 doskokov), Bridges 15
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 130:110 (31:29, 27:31, 29:22, 43:28)
Najviac bodov: Johnson 25, Castle 24, Barnes 20 - Gilgeous-Alexander 33, Williams 17, Dort 15
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 132:108 (29:26, 38:31, 45:29, 20:22)
Najviac bodov: Brooks 25, Booker 21 (11 asistencií), Williams 18 - James 23, Reaves 17, Smart 14
Utah Jazz - Memphis Grizzlies 128:137 (31:37, 36:32, 34:40, 27:28)
Najviac bodov: Filipowski 25 (13 doskokov), George 24, Hendricks 21 - Aldama 37, J. Jackson 21, G. Jackson 18
Portland Trail Blazers - Orlando Magic 106:110 (21:25, 29:38, 30:26, 26:21)
Najviac bodov: Avdija 25, Sharpe 22, Love 17 - Bane 23, Black 22, Jones 16
Sacramento Kings - Detroit Pistons 127:136 (24:37, 34:38, 39:40, 30:21)
Najviac bodov: DeRozan 37, Westbrook 27, Achiuwa 15 (11 doskokov) - Harris 24, Cunningham 23, Duren 23 (13 doskokov)
Los Angeles Clippers - Houston Rockets 128:108 (29:35, 34:23, 35:24, 30:26)
Najviac bodov: Leonard 41, Harden 29, Collins 13 - Durant 22, Sengun 19 (11 doskokov), Thompson 19
