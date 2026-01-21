Handlová vycestovala bez trénera i realizačného tímu. Slovan bol v Košiciach dominantný

Basketbalisti Levíc zvíťazili v stredajšom dueli 22. kola Tipos SBL nad Lučencom 107:86.
Naďalej tak zostali jednoznačným lídrom súťaže pred Nitrou, ktorá vyhrala doma nad Komárnom 91:76.
Nováčik z Košíc si po výhre v minulom kole prvýkrát v sezóne pripísal dva triumfy za sebou, no nad jeho sily bol v stredu Slovan Bratislava.
Hostia zvíťazili 108:63. Nepriaznivú sériu šiestich prehier chceli ukončiť hráči Handlovej.
Do Svitu vycestovali bez trénera a realizačného tímu, keďže v pondelok skončil na lavičke Baníka Nenad Miloševič a celý trénerský štáb.
Na východe však nezvládli Handlovčania tretiu štvrtinu, ktorú prehrali 12:28, a aj preto podľahli Svitu 79:89.
Počas víkendu je v SBL na programe prestávka vyhradená pre zápas hviezd v Prievidzi. Sobotné stretnutie All-Star medzi najlepšími hráčmi súťaže sa odohrá vo formáte Slovensko vs. Svet.
Tipos SBL - 22. kolo
Patrioti Levice - BKM Mimel Lučenec 107:86 (59:34)
Najviac bodov: McGill 26 (10 asistencií), Solčánsky 15, Wesson 14 - Boone 34, Beaubrun 17, Beck 12, 1041 divákov
Košice Wolves - BC Slovan Bratislava 63:108 (35:53)
Najviac bodov: Wolfe 17, Gaffney 12, John 7 - Szabó 20, Thornton a Watson po 16, 438 divákov
Iskra Svit - MBK Baník Handlová 89:79 (39:46)
Najviac bodov: Jackson 20, Atwood 17, Matušek 15 - Harris 20, Dragovič 15, Henson 14, 550 divákov
Nitra Blue Wings - BC Komárno 91:76 (40:34)
Najviac bodov: Underwood 25, Bolek a Ikpe (17 doskokov) po 17 - Mckeithan 19, Lawrence 15, Wiggins a Gray po 13, 300 divákov