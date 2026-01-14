VIDEO: Oklahoma zdolala Spurs na štvrtý pokus, potiahol ju Gilgeous-Alexander

Basketbalisti Atlanty v NBA v utorok vysoko prehrali na ihrisku Los Angeles Lakers 116:141.
Český reprezentant Vít Krejčí odohral v základnej zostave Hawks 21 minút a nazbieral 11 bodov a 4 asistencie.
Lakers ťahali LeBron James s 31 bodmi, 9 doskokmi a 10 asistenciami a Luka Dončič, ktorý k 27 bodom pridal 12 asistencií. Hawks prišli o sériu troch výhier, Lakers naopak uspeli po troch predchádzajúcich prehrách za sebou.
Krejčí tretíkrát za sebou nastúpil v základnej zostave a snažil sa byť aktívny, keď vypustil 11 striel. Štyria z nich si našli cestu do koša, dve z toho boli trojky.
So spoluhráčmi však nedokázal zastaviť základnú päťku Lakers, v ktorej všetkých päť hráčov dalo minimálne 16 bodov. Lakers navyše nastrieľali 19 trojok s úspešnosťou 56 percent. Zápas rozhodli šnúrou 21:2 v druhej štvrtine, v ktorej dali 44 bodov.
VIDEO: Zostrih akcii LeBrona Jamesa
Na strane Atlanty sa celkom darilo nedávnym posilám. CJ McCollum dal 25 bodov, Corey Kispert pridal 19 bodov Najlepším strelcom tímu bol Nickeil Alexander-Walker s 26 bodmi.
Minnesota prehrala Milwaukee 139:106, hoci jej chýbali dve kľúčové opory Anthony Edwards a Rudy Gobert. Timberwolves ťahal s 29 bodmi Julius Randle, Bones Hynes pridal 23 bodov. Za Bucks dal 25 bodov Janis Adetokunbo.
Majstrovská Oklahoma City sa zbavila svojej nočnej mory, keď porazila San Antonio 118:98. Práve Spurs dokázali v tejto sezóne prehrať Thunder trikrát počas 13 dní, tentoraz už ale mal navrch favorit.
Oklahoma City dokonca ako prvá v tomto ročníku udržala Spurs pod stovkou nastrieľaných bodov. Shai Gilgeous-Alexander k výhre prispel 34 bodmi.
VIDEO: Zostrih akcii Shaia Gilgeous-Alexandra
Denver zvíťazil 122:116 nad New Orleans. Jamal Murray k tomu pomohol 35 bodmi a 9 asistenciami, Peyton Watson pridal 31 bodov.
Houston po troch porážkach zabral a udolal Chicago 119:113.
Kevin Durant prispel 28 bodmi, Alperen Sengün 23 bodmi a 11 asistenciami, ale kľúčovou postavou koncovky bol Jabari Smith, ktorý v koncovke ôsmich bodov riadil šnúru 10:2, ktorú Rockets zápas otočili vo svoj prospech. Chicagu nepomohol ani osobný rekord Tre Jonesa 34 bodmi
O výhre Miami 127: 121 nad Phoenixom rozhodol Bam Adebayo, ktorý zo svojich 29 bodov dal 13 v rade a dotiahol tím do poslednej minúty za remízového stavu. Potom po ňom prevzal štafetu Norman Powell a kľúčovou trojkou zariadil vedenie, ktoré už Heat trestnými hody uhájili.
NBA - výsledky:
Miami - Phoenix 127:121
Houston - Chicago 119:113
Milwaukee - Minnesota 106:139
New Orleans - Denver 116:122
Oklahoma City - San Antonio 119:98
Los Angeles Lakers - Atlanta 141:116
Golden State - Portland Trail Blazers 119:97
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia