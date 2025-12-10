VIDEO: Knicks využili krízu Toronta, víťazstvo dirigoval Brunson

Basketbalisti Orlanda zvíťazili v NBA vo floridskom derby nad Miami 117:108. V druhom zápase v noci na stredu uspel New York v Toronte 117:101.
Obe stretnutia sa počítali do základnej časti, no zároveň sa hrali ako štvrťfinále Pohára NBA. Víťazi sa stretnú v semifinále, ktoré sa bude konať už v Las Vegas.
Orlando potvrdilo dobrú aktuálnu formu, keď uspelo v jedenástom z uplynulých 15 stretnutí. Duel zvládlo napriek absencii opory Franza Wagnera, nemecký krídelník si poranil členok.
„Sme mladý tím, ktorý sa učí ako víťaziť konzistentne. Potrebujeme hrať takéto zmysluplné stretnutia,“ uviedol podľa AFP Desmond Bane, ktorý premenil 6 z 9 trojkových pokusov a s 37 bodmi viedol tím Orlanda. Magic sa v tabuľke Východnej konferencie posunuli na 4. priečku.
Knicks uspeli v štvrtom zápase v sérii a využil krízu Toronta, ktoré naopak v štvrtom stretnutí za sebou neuspelo a kleslo na 5. miesto východu.
Triumf hráčov z najväčšieho mesta USA dirigoval ako tradične Jalen Brunson, keď zaznamenal 35 bodov, z toho 20 v prvej štvrtine. Knicks uspeli v ôsmom z uplynulých deviatich duelov a za lídrom konferencie Detroitom zaostávajú o dve stretnutia.
„Predviedli sme najmä z obranného hľadisku úžasnú druhú štvrtinu. Inkasovali sme v nej iba 13 bodov. Tam sme si vytvorili základ nášho náskoku a nepustili sme ho,“ popísal príčinu úspechu krídelník Knicks Josh Hart.
Toronto nestačilo na Knicks v desiatom stretnutí v sérii.
NBA - výsledky:
Orlando Magic - Miami Heat 117:108 (17:30, 39:27, 33:26, 28:25)
najviac bodov: Bane 37, Suggs 20, Banchero 18 - Powell 21, Herro 20, Adebayo a Wiggins po 19
Toronto Raptors - New York Knicks 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23)
najviac bodov: Ingram 31, Shead 18, Barnes a Walter po 13 - Brunson 35, Hart 21, Bridges 15
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia