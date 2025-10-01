Šláger extraligy hneď v druhom kole. Ružomberčanky si pripísali prvú prehru

BRATISLAVA. Basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica zvíťazili v dueli 2. kola Tipos extraligy nad MBK Ružomberok 78:72.
Minuloročné finalistky doviedla k víťazstvu najmä 18-bodová Liana Užovičová.
Druhú výhru si pripísali aj hráčky YOUNG ANGELS Košice, v Trenčíne zvíťazili 90:72.
Tipos extraliga žien - 2. kolo
Slávia ŠKP Banská Bystrica - MBK Ružomberok 78:72 (38:32)
Najviac bodov: Užovičová 18, Žilinská 12, Pinzanová 11 - Jackovecová 18, Živaljevičová 16, Štefančová 10, 442 divákov.
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BC Slovan Bratislava 68:83 (26:51)
Najviac bodov: Krajčírová 23, Piscová 17, Miková 13 - Keltosová 21 (10 doskokov), Tripkovičová 14, Fadrhonsová 9, 100 divákov.
BK AS Trenčín - YOUNG ANGELS Košice 72:90 (32:45)
Najviac bodov: Urbanová 20, Ross-Barnesová 14, Strečanská 13 - Antoshová 29, Pittmanová 17 (11 doskokov), Brownová 12, 100 divákov.
ŠBK Šamorín - BK ŠK UMB Banská Bystrica 56:59 (29:29)
Najviac bodov: Pančuková 25, Slama 14, Hrymaljuková 11 - Rostocká 20, Matejčíková 14, Háberová 10.