VIDEO: Durant prekonal úctyhodný míľnik. Pred ním to dokázalo len sedem hráčov

Kevin Durant
Kevin Durant (Autor: TASR/AP)
TASR|6. dec 2025 o 07:40
Dominantná Oklahoma vyhrala štrnásty zápas v rade.

Basketbalisti Oklahomy City Thunder si pripísali 14. triumf v sérii, keď si v noci na sobotu v NBA poradili s Dallasom 132:111 a suverénne vedú ligu.

Úradujúcich šampiónov viedol Shai Gilgeous-Alexander s 33 bodmi.

V tradičnom derby dvoch historicky najúspešnejších tímov ligy Boston doma dominoval proti Los Angeles Lakers a uspel 126:105.

Lakers tak opustili druhú priečku Západnej konferencie a prenechali ju Houstonu, ktorý zvíťazil nad Phoenixom 117:98.

Najlepším strelcom Rockets bol Amen Thompson s 31 bodmi, Kevin Durant pridal 28 a v kariére sa už dostal cez hranicu 31.000 bodov ako ôsmy hráč histórie ligy.

VIDEO: Zostrih akcii Duranta porti Phoenixu

NBA - 6. december

Boston - Los Angeles Lakers 126:105

Orlando - Miami 106:105

Atlanta - Denver 133:134

Cleveland - San Antonio 130:117

Detroit - Portland 122:116

New York - Utah 146:112

Toronto - Charlotte 86:111

Houston - Phoenix 117:98

Chicago - Indiana 105:120

Memphis - Los Angeles Clippers 107:98

Milwaukee - Philadelphia 101:116

Oklahoma City - Dallas 132:111

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

