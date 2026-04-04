VIDEO: Historický výkon tínedžera. Jednotka draftu v Dallase zažiarila 51 bodmi

Cooper Flagg a Dwight Powell (Autor: TASR/AP)
TASR|4. apr 2026 o 08:02
Cooper Flagg pokoril 50-bodovú hranicu ako najmladší hráč v dejinách NBA.

Basketbalisti New Yorku Knicks dosiahli v zámorskej NBA na métu 50 víťazstiev v základnej časti, na domácej palubovke deklasovali Chicago Bulls 136:96.

Britský krídelník OG Anunoby bol s 31 bodmi najlepším strelcom víťazného tímu.

Knicks patrí v tabuľke Východnej konferencie tretia pozícia, celkovo zaznamenali siedmu výhru z ostatných desiatich duelov.

Na významnú métu dosiahla minuloročná draftová jednotka a hráč Dallasu Cooper Flagg. Pri prehre 127:138 s Orlandom Magic pokoril vo veku 19 rokov a 103 dní ako historicky najmladší hráč 50-bodovú hranicu.

Krídelník Mavericks mal na svojom konte 51 bodov, napokon však nezabránil tretiemu tímovému neúspechu za sebou.

VIDEO: Zostrih akcii Coopera Flagga

NBA - výsledky:

Charlotte - Indiana 129:108

Philadelphia - Minnesota 115:103

Brooklyn - Atlanta 107:141

New York - Chicago 136:96

Houston - Utah 140:106

Memphis - Toronto 96:128

Milwaukee - Boston 101:133

Dallas - Orlando 127:138

Sacramento - New Orleans 117:113

    Vľavo Victor Wembanyama a Nikola Jokič.
