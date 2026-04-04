VIDEO: Historický výkon tínedžera. Jednotka draftu v Dallase zažiarila 51 bodmi

Basketbalisti New Yorku Knicks dosiahli v zámorskej NBA na métu 50 víťazstiev v základnej časti, na domácej palubovke deklasovali Chicago Bulls 136:96.
Britský krídelník OG Anunoby bol s 31 bodmi najlepším strelcom víťazného tímu.
Knicks patrí v tabuľke Východnej konferencie tretia pozícia, celkovo zaznamenali siedmu výhru z ostatných desiatich duelov.
Na významnú métu dosiahla minuloročná draftová jednotka a hráč Dallasu Cooper Flagg. Pri prehre 127:138 s Orlandom Magic pokoril vo veku 19 rokov a 103 dní ako historicky najmladší hráč 50-bodovú hranicu.
Krídelník Mavericks mal na svojom konte 51 bodov, napokon však nezabránil tretiemu tímovému neúspechu za sebou.
NBA - výsledky:
Charlotte - Indiana 129:108
Philadelphia - Minnesota 115:103
Brooklyn - Atlanta 107:141
New York - Chicago 136:96
Houston - Utah 140:106
Memphis - Toronto 96:128
Milwaukee - Boston 101:133
Dallas - Orlando 127:138
Sacramento - New Orleans 117:113
