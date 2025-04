Nezastaviteľný LeBron utvoril nový rekord v play-off NBA, no Lakers opäť prehralo

NEW YORK. Basketbalisti Orlanda Magic vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NBA nad obhajcom titulu Bostonom Celtics 95:93 a v sérii 1. kola play off znížili na 1:2 na zápasy.

„O našom triumfe sme rozhodli v tretej štvrtine, keď sme inkasovali iba 11 bodov. Hrali sme s vysokou intenzitou, Boston sa ťažko dostával cez naše obranné hradby. Práve pre takéto zápasy milujem play off profilgy," uviedol Banchero pre oficiálny web súťaže.

Stav série na 1:2 na zápasy zo svojho pohľadu upravili aj hráči Milwaukee Bucks po domácom triumfe nad Indianou 117:101.

Jannis Antetokunmpo a Gary Trent Jr. sa o to zaslúžili zhodne 37 bodmi. Trent trafil deväť trojbodových košov z 12 pokusov, čím vyrovnal rekord Bucks v počte streleckých pokusov spoza perimetra v zápase play off, ktorý vytvoril Ray Allen.

„Je to pre mňa požehnanie a odmena za tvrdú prácu. Veľká vďaka patrí mojim spoluhráčom, bez nich by som to nedokázal," zdôraznil Trent.

Minnesota sa v súboji prvého kola proti Los Angeles Lakers ujala vedenia v sérii 2:1, keď si doma pripísala víťazstvo 116:104.

Kariérové maximum vo vyraďovačke si 30 bodmi vytvoril Jaden McDaniels.

Hosťom nestačilo ani 38 bodov LeBrona Jamesa, ktorý utvoril nový rekord NBA. Žiadny hráč nedal vo veku viac ako 40 rokov toľko bodov.

Jeho spoluhráč Luka Dončič mal žalúdočné problémy a dal 17 bodov.