VIDEO: Curry opäť exceloval. Víťazstvo Golden State režíroval 49 bomi

NEW YORK. Basketbalisti Golden State zvíťazili v nočnom zápase NBA na palubovke San Antonia 109:108.
Potiahol ich najmä Stephen Curry, keď nastrieľal 49 bodov vrátane víťazných trestných hodov v posledných sekundách.
Curry už po druhýkrát za tri dni doviedol Warriors k víťazstvu nad Spurs a po 46-bodovom výkone v stredu pridal ďalší mimoriadny výkon.
Curry trafil 16 z 26 striel z poľa, premenil deväť trojbodových košov a osem trestných hodov z ôsmich. Domáci Victor Wembanyama zaznamenal 26 bodov a mal 12 doskokov.
VIDEO: Zostrih akcii Stepha Curryho
„Bola to zábava. Majú skvelý tím, je veľká vec vyhrať tu dva zápasy za sebou. Dokázali sme to spoločne, viem, že moje body vyzerajú dobre, ale na výhre pracoval celý tím. Na tom sa snažíme stavať,“ citovala Curryho agentúra AFP.
Veterán James Harden zaznamenal triple-double a doviedol Los Angeles Clippers k víťazstvu 133:127 po dvojitom predĺžení nad Mavericks v Dallase.
Tridsaťšesťročný Harden odohral 51 minút, čo je maximum v jeho kariére. Ako najstarší hráč v histórii zaznamenal triple double so 40 bodmi (41 b,14 doskokov, 11 asistencií).
„Neviem, ako sa nám to podarilo. Najprv to pre náš nešlo, ale ďalej vydržali sme bojovať ďalej. Pokiaľ bojujeme, máme šancu, toto bol prvý zápas na tripe, uvidíme, ako dopadnú ďalšie. Ja osobne sa snažím len hrať čo najlepšie,“ povedal v rozhovore po zápase Harden, ktorý získal ôsme triple double pre Clippers a vytvoril nový klubový rekord.
Zraneniami oslabený Detroit Pistons si pripísal deviate víťazstvo v rade a zdolal Philadelphiu 76ers 114:105.
V New Yorku dal Karl-Anthony Towns 39 bodov a Landry Shamet pridal 36 bodov z lavičky, keď Knicks zvíťazili nad Miami 140:132.
Giannis Antetokounmpo z Milwaukee sa vrátil na palubovku po jednozápasovej absencii spôsobenej zranením a dal 25 bodov, 7 doskokov a 18 asistencií a Bucks aj vďaka tomu zdolali Charlotte Hornets po predĺžení 147:134.
„Spravili sme v priebehu zápasu veľa zmien v zostave, pretože sme potrebovali posilnenie v obrane. Preto som sa rozhodol pre Garyho Harisa, ktorý má vysoké basketbalové IQ a vie strieľať. Boli tam problémy, ale nie len jeho vinou,“ priblížil tréner Bucks. Harris zaznamenal desať bodov a na palubovke strávil 22:50 minúty, najviac od príchodu do tímu.
NBA - výsledky:
New York Knicks - Miami Heat 140:132 (32:35, 46:33, 32:36, 30:28)
Najviac bodov: Towns 39 (11 doskokov), Shamet 36, Clarkson 24 - Powell 38, Jaquez Jr. 23, Ware 15 (10 doskokov)
Orlando Magic - Brooklyn Nets 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)
Najviac bodov: Wagner 25, Da Silva 22, Bane 19 - Porter 24 (11 doskokov), Williams 15, Claxton 13
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 114:105 (28:27, 35:27, 35:36, 26:15)
Najviac bodov: Green 21, Jenkins 19, Robinson 15 - Maxey 31, Edgecombe Jr. 18, Edwards 13
Houston Rockets - Portland Trail Blazers 140:116 (41:32, 28:28, 36:31, 35:25)
Najviac bodov: Durant 30, Sengün 25 (10 doskokov), Smith Jr. 22 - Avdija 22 (10 doskokov), Sharpe 19, Camara 16
Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 147:134 pp (34:33, 27:36, 42:29, 26:31 - 18:5)
Najviac bodov: Kuzma 29 (10 doskokov), Antetokounmpo 25 (18 asistencií), Rollins 20 - Bridges 32, Knueppel 32, Ball 16 (10 asistencií)
Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 124:110 (35:30, 26:31, 31:30, 32:19)
Najviac bodov: Edwards 30, Randle 26 (11 doskokov), DiVincenzo 20 - Sabonis 34 (11 doskokov), LaVine 25, Schröder 14
New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 104:118 (25:35, 27:30, 25:30, 27:23)
Najviac bodov: Murphy 35, Fears 19, Jones 13 - Reaves 31, Dončič 24 (12 asistencií), Ayton 20 (16 doskokov)
Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 127:133 (31:34, 24:28, 31:31, 28:21 - 13:19)
Najviac bodov: Marshall 28, Russell 28, Flagg 16 - Harden 41 (14 doskokov, 11 asistencií), Zubac 27 (11 doskokov), Bogdanovič 21
San Antonio Spurs - Golden State Warriors 108:109 (20:18, 25:29, 34:30, 29:32)
Najviac bodov: Wembanyama 26 (12 doskokov), Fox 24 (10 asistencií), Champagnie 14 - Curry 49, Butler 21, Podziemski 10
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: