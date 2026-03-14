Levice napravili zaváhanie z minulého kola. Lučenec bol proti Komárnu dominantný

Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Iskra Svit. (Autor: Kristián Kováč)
TASR|14. mar 2026 o 21:27
ShareTweet0

Basketbalisti Levíc zvíťazili v sobotnom stretnutí 30. kola Tipos SBL nad Iskrou Svit 95:81.

Priebežný líder tak napravil prehru s Komárnom po predĺžení z minulého kola a súťaž vedie pred Nitrou.

Štvrtú prehru za sebou si pripísali hráči Handlovej, keď prehrali na palubovke nováčika Košice Wolves 69:88.

Nedarilo sa ani piatemu Komárnu, ktoré prehralo na palubovke šiesteho Lučenca 70:99. Vyrovnaný duel videli diváci v Spišskej Novej Vsi, kde domáci napokon podľahli Slovanu Bratislava 88:98.

Spišskí Rytieri sa držia na 8. priečke, ktorá ako posledná ešte zaručuje účasť v play off. Slovan je po štyroch výhrach za sebou štvrtý.

Tipos SBL - 30. kolo

BKM Mimel Lučenec - BC Komárno 99:70 (47:42)

Najviac bodov: Beabrun 26 (13 doskokov), Willett 22, Boone 20 - Wiggins 20, Volárik 19, Gray 15, 826 divákov

Patrioti Levice - Iskra Svit 95:81 (44:35)

Najviac bodov: McGill 25, Ogundiran 20, Wesson 18 (13 doskokov) - Jackson 27, Dailey 16 (11 doskokov), Atwood a Rožánek po 9, 1224 divákov

Košice Wolves - MBK Baník Handlová 88:69 (44:31)

Najviac bodov: John 20, Montgomery 19, Halada a Vaughns po 14 - Petráš 16, Harris 13, Kováčik 12

Spišskí Rytieri - BC Slovan Bratislava 88:98 (44:43)

Najviac bodov: Hill 25, Páleník 20, Jones 18 - Medford 24, Watson 17, Pot 16, 550 divákov

Tabuľka Tipos SBL

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Levice napravili zaváhanie z minulého kola. Lučenec bol proti Komárnu dominantný