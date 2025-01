VIDEO: Jokič a Westbrook utvorili nový rekord NBA. Sabonis sa prezentoval 28 doskokmi

"Úprimne, pozdávalo sa mi to, pretože sme si to zaslúžili. Fanúšikovia od nás očakávajú výkon na vysokej úrovni, vzhľadom na to, čo sme doteraz ukázali. Nie je to len o tom, ale že sme nedali do toho všetko, preto to bolo zaslúžené bučanie.

Je to znak toho, aby sme sa zlepšili a zvýšili našu energiu," hovoril pre zámorské médiá pivot Bostonu Kristaps Porzingis.

Denveru sa podarilo uspieť doma nad Brooklynom 124:105, druhýkrát v tejto sezóne sa stalo, aby Nikola Jokič a Russell Westbrook dosiahli na tri dvojciferné štatistiky.

Srbský basketbalista prispel k úspechu 35 bodmi, 12 doskokmi a 15 asistenciami, Westbrookovi svietilo v štatistikách 25 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií.

V histórii NBA sa stali prvou dvojicou z jedného tímu, ktorá dosiahla v jednej sezóne v rovnakom zápase na triple-double viac ako raz.

VIDEO: Zostrih akcii Westbrooka a Jokiča