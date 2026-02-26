VIDEO: Detroit vo veľkom šlágri zdolal Oklahomu, Spurs natiahli víťaznú sériu

Basketbalisti Detroitu zvíťazili v nočnom šlágri zámorskej NBA nad Oklahoma City 124:116.
V súboji lídrov konferencií uspeli Pistons proti Thunder aj vďaka Cadeovi Cunninghamovi a Jalenovi Durenovi, ktorí zaznamenali v drese priebežného lídra na východe zhodne po 29 bodov.
Víťaznú sériu už na 10 stretnutí natiahli hráči San Antonia Spurs triumfom na palubovke Toronta Raptors 110:107.
Ziskom triple double pomohol Alperen Sengun k víťazstvu Houstonu Rockets nad Sacramentom Kings 128:97. Turecký pivot nazbieral 26 bodov, ku ktorým pridal aj 13 doskokov a 11 asistencií.
NBA - výsledky:
Detroit - Oklahoma City 124:116
Memphis - Golden State 112:133
Toronto - San Antonio 107:110
Houston - Sacramento 128:97
Milwaukee - Cleveland 118:116
Denver - Boston 103:84
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: