VIDEO: Detroit vo veľkom šlágri zdolal Oklahomu, Spurs natiahli víťaznú sériu

Cade Cunningham v zápase Detroit - Oklahoma City
Cade Cunningham v zápase Detroit - Oklahoma City (Autor: TASR/AP)
TASR|26. feb 2026 o 07:36
Pistons potiahli Cunningham a Duren.

Basketbalisti Detroitu zvíťazili v nočnom šlágri zámorskej NBA nad Oklahoma City 124:116.

V súboji lídrov konferencií uspeli Pistons proti Thunder aj vďaka Cadeovi Cunninghamovi a Jalenovi Durenovi, ktorí zaznamenali v drese priebežného lídra na východe zhodne po 29 bodov.

Víťaznú sériu už na 10 stretnutí natiahli hráči San Antonia Spurs triumfom na palubovke Toronta Raptors 110:107.

Ziskom triple double pomohol Alperen Sengun k víťazstvu Houstonu Rockets nad Sacramentom Kings 128:97. Turecký pivot nazbieral 26 bodov, ku ktorým pridal aj 13 doskokov a 11 asistencií.

NBA - výsledky:

Detroit - Oklahoma City 124:116

Memphis - Golden State 112:133

Toronto - San Antonio 107:110

Houston - Sacramento 128:97

Milwaukee - Cleveland 118:116

Denver - Boston 103:84

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


