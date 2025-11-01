VIDEO: Philadelphia našla prvého premožiteľa v sezóne, Dončič sa vrátil vo veľkom štýle

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie prehrali v zámorskej NBA prvýkrát v tejto sezóne.
V dramatickom súboji doma nestačili na Boston o jediný bod 108:109, keď sa v drese hostí prezentoval Jaylen Brown 32 bodmi.
Nezdolané v novom ročníku je naďalej Chicago, ktoré vyhralo doma nad New Yorkom Knicks 135:125 a má bilanciu 5-0.
Josh Giddey nastrieľal 32 bodov a Nikola Vučevič pridal 26.
Okrem Bulls majú stopercentnú bilanciu v lige už len San Antonio a Oklahoma City.
Kawhi Leonard zaznamenal 34 bodov a jeho Los Angeles Clippers zdolali New Orleans 126:124.
Luka Dončič sa po zdravotných problémoch vrátil vo veľkom štýle do zostavy Los Angeles Lakers.
V dueli na palubovke Memphisu pomohol 44 bodmi a 12 doskokmi k víťazstvu hostí 117:112.
„Cítim sa skvele, ale samozrejme, cítim sa ešte lepšie pre to, že sme zvíťazili. Bude náročné udržať si 40-bodový priemer.
Niekedy sa mi nepodarí dať toľko bodov,“ citovala agentúra AP slová slovinskej hviezdy, ktorá nastrieľala aspoň 40 bodov v každom z troch duelov v sezóne.
VIDEO: Úspešné zakončenia Dončiča proti Memphisu
„Nezáleží na tom, či dá 20 bodov v prvej, druhej alebo tretej štvrtine. Dúfam, že väčšinu dá vo štvrtej.
Ak má 15 bodov už v prvej štvrtine, tak spolu ich dáme v prvej štvrtine 30, pokiaľ teda všetci ostatní nestrieľajú 'tehly' ako ja dnes večer,“ reagoval Dončičov spoluhráč Austin Reaves.
NBA - 1. november
Indiana - Atlanta 108:128 (29:32, 30:31, 17:34, 32:31)
Najviac bodov: Siakam 18, Walker 17, Jackson 17 - Johnson 22 (13 doskokov), Alexander-Walker 21, Daniels 18
Philadelphia - Boston 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20)
Najviac bodov: Maxey 26 (14 asistencií), Embiid 20, Edgecombe a Oubre po 17 - Brown 32, Simons 19, Pritchard a White po 15
Cleveland - Toronto 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 24:31)
Najviac bodov: Mobley 29, Hunter 26, Tyson 18 - Barrett, Battle a Ingram po 20
Chicago - New York 135:125 (35:27, 37:26, 28:38, 35:34)
Najviac bodov: Giddey 32 (10 doskokov), Vučevič 26, Dosunmu 22 - Brunson 29, Anunoby 26, Bridges 23
Memphis - LA Lakers 112:117 (27:31, 42:24, 22:34, 21:28)
Najviac bodov: Landale a Wells po 16, Jackson 15 - Dončič 44 (12 doskokov), Reaves 21, LaRavia 13
Phoenix - Utah 118:96 (37:17, 17:23, 29:27, 35:29)
Najviac bodov: Booker 36, Allen 14, Dunn (10 doskokov) a O'Neale po 13 - Markkanen 33, George 17, Anderson a Williams po 8
Portland - Denver 109:107 (18:26, 35:31, 18:24, 38:26)
Najviac bodov: Avdija 23, Sharpe 19, Grant 16 - Murray 22, Jokič 21 (14 doskokov), Gordon 14
LA Clippers - New Orleans 126:124 (26:28, 41:31, 27:25, 32:40)
Najviac bodov: Leonard 34, Harden 24 (14 asistencií), Jones 16 - Poole 30, Williamson 29, Murphy 17
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: