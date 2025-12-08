VIDEO: Dončič žiaril po narodení dcéry. Oklahoma City aj bez lídra vyrovnala rekord

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Philadelphie 76ers 112:108.
Luka Dončič dosiahol triple-double za 31 bodov, pätnásť doskokov a jedenásť asistencií. Slovinec tak skvelým výkonom oslávil narodenie dcéry.
LeBron James nazbieral 29 bodov.
VIDEO: Dončič s 31 bodmi
V drese Philadelphie zaznamenal Tyrese Maxey 28 bodov, Joel Embiid dal šestnásť.
Úradujúci majstri z tímu Oklahoma City Thunder zvíťazili v Utahu nad Jazz vysoko 131:101 a dosiahli už pätnásty triumf v sérii, čím vyrovnali klubový rekord.
Celkovo Oklahoma vyhrala 23 z 24 zápasov, čo je druhý najlepší štart do sezóny v histórii NBA.
Dokázali to aj bez hviezdneho Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý má problém s lakťom. Zastúpili ho Jalen Williams a Chet Holmgren, ktorí dosiahli zhodne po 25 bodov.
Jamal Murray zaznamenal 34 bodov a svojím výkonom potiahol Denver k výhre nad Charlotte 115:106.
Nikolovi Jokičovi tesne ušlo triple-double, keď nazbieral 28 bodov, deväť doskokov a jedenásť asistencií. Pre Nuggets to bolo tretie víťazstvo v sérii.
NBA - 8. december:
NY Knicks - Orlando 106:100
Toronto - Boston 113:121
Charlotte - Denver 106:115
Memphis - Portland 119:96
Chicago - Golden State 91:123
Philadelphia - LA Lakers 108:112
Utah - Oklahoma 101:131
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia