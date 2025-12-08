VIDEO: Dončič žiaril po narodení dcéry. Oklahoma City aj bez lídra vyrovnala rekord

Vľavo hráč Los Angeles Lakers Luka Doncič.
Vľavo hráč Los Angeles Lakers Luka Doncič. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|8. dec 2025 o 07:57
ShareTweet0

Dosiahol triple-double za 31 bodov, pätnásť doskokov a jedenásť asistencií.

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Philadelphie 76ers 112:108.

Luka Dončič dosiahol triple-double za 31 bodov, pätnásť doskokov a jedenásť asistencií. Slovinec tak skvelým výkonom oslávil narodenie dcéry.

LeBron James nazbieral 29 bodov.

VIDEO: Dončič s 31 bodmi

V drese Philadelphie zaznamenal Tyrese Maxey 28 bodov, Joel Embiid dal šestnásť.

Úradujúci majstri z tímu Oklahoma City Thunder zvíťazili v Utahu nad Jazz vysoko 131:101 a dosiahli už pätnásty triumf v sérii, čím vyrovnali klubový rekord.

Celkovo Oklahoma vyhrala 23 z 24 zápasov, čo je druhý najlepší štart do sezóny v histórii NBA.

Dokázali to aj bez hviezdneho Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý má problém s lakťom. Zastúpili ho Jalen Williams a Chet Holmgren, ktorí dosiahli zhodne po 25 bodov.

Jamal Murray zaznamenal 34 bodov a svojím výkonom potiahol Denver k výhre nad Charlotte 115:106.

Nikolovi Jokičovi tesne ušlo triple-double, keď nazbieral 28 bodov, deväť doskokov a jedenásť asistencií. Pre Nuggets to bolo tretie víťazstvo v sérii.

NBA - 8. december:

NY Knicks - Orlando 106:100

Toronto - Boston 113:121

Charlotte - Denver 106:115

Memphis - Portland 119:96

Chicago - Golden State 91:123

Philadelphia - LA Lakers 108:112

Utah - Oklahoma 101:131

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

Basketbal

    Vľavo hráč Los Angeles Lakers Luka Doncič.
    Vľavo hráč Los Angeles Lakers Luka Doncič.
    VIDEO: Dončič žiaril po narodení dcéry. Oklahoma City aj bez lídra vyrovnala rekord
    dnes 07:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Dončič žiaril po narodení dcéry. Oklahoma City aj bez lídra vyrovnala rekord