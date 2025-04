Lakers sú na pokraji vypadnutia z play-off. Hviezda Minnesoty zatienila Dončiča aj LeBrona

NEW YORK. Basketbalisti Minnesoty Timberwolves zvíťazili v noci na pondelok vo štvrtom zápase 1. kola play off zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 116:113. Vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie tak vedú 3:1.

„Určite to bude ešte ťažšie získať ďalšie víťazstvo, takže nás čaká boj. O tom je ale celá sezóna, spoliehame sa jeden za druhého a tak aj hráme.

Musíte dať do toho všetko, pretože majú z každého niečo. Je potrebné hrať na najvyššej možnej úrovni a fyzicky,“ vyhlásil po víťazstve kouč Bostonu Joe Mazzulla.

Skutočne to tak cítim, že keď k tomu tak pristúpime, tak si vytvoríme najlepšiu možnú šancu k tomu, aby sme vyhrali,“ citovala krídelníka Timberwolves oficiálna stránka súťaže.

New York Knicks sú krok od postupu do semifinále Východnej konferencie. V nedeľnom štvrtom štvrťfinálovom dueli zvíťazili na palubovke Detroitu Pistons 94:93 a v sérii vedú 3:1 na zápasy.

Jalen Brunson prispel k triumfu 32 bodmi, piatimi doskokmi a 11 asistenciami. Na druhej strane dosiahol triple-double Cade Cunningham s 25 bodmi, 10 doskokmi a 10 asistenciami.

Knicks môžu spečatiť postup v stredu na vlastnej palubovke, pre Pistons to bola naopak deviata domáca prehra v play off v sérii, čím vyrovnali negatívny rekord v NBA, o ktorý sa postarala Philadelphia v rokoch 1968 - 1971.

Záver stretnutia poznačil kontroverzný moment, po ktorom rozhodca uznal, že pri potenciálne rozhodujúcej strele mal byť odpískaný faul.

„Play off víťazstvá sú ťažké. V štvrtej štvrtine sa to nevyvíjalo podľa našich predstáv, ale našli sme spôsob, ako uspieť. V koncovke sa chalani ukázali a dali mnoho ťažkých striel. To je najdôležitejšie,“ prezradil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Knicks Tom Thibodeau.