VIDEO: Gilgeous-Alexander režíroval ďalšiu výhru Oklahomy, darilo sa aj Dončičovi

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander (Autor: TASR/AP)
TASR|24. nov 2025 o 07:38
Thunder natiahli víťaznú sériu už na deväť zápasov.

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Portlandom Trail Blazers vysoko 122:95.

Úradujúci majstri natiahli víťaznú sériu už na deväť stretnutí a upevnili si pozíciu najlepšieho tímu celej súťaže, v ktorej z 18 duelov prehrali iba jediný.

Ich lídrom bol opäť úradujúci MVP Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaznamenal 37 bodov, päť doskokov a sedem asistencií.

VIDEO: Zostrih akcii Gilgeousa-Alexandera

Pre Oklahomu to bola vydarená odveta za jedinú prehru v sezóne, ktorá prišla začiatkom novembra práve na palubovke Portlandu (119:121).

Los Angeles Lakers natiahli sériu výhier na štyri, keď triumfovali na štadióne Utahu 108:106.

Luka Dončič ich potiahol 33 bodmi a jedenástimi doskokmi. LeBron James nazbieral 17 bodov, osem asistencií a šesť doskokov vo svojom prvom zápase na súperovom ihrisku po zranení.

VIDEO: Zostrih akcii Dončiča

Phoenix vyhral doma 111:102 nad San Antoniom, ktorému chýbal zranení Victor Wembanyama. Donovan Mitchell zaznamenal 37 bodov, osem doskokov a šesť asistencií a potiahol Cleveland k domácej výhre nad Los Angeles Clippers 120:105.

V drese hostí mal Ivica Zubac 33 bodov a 18 doskokov. Siedmy triumf po sebe dosiahli hráči Toronta, ktorí zdolali Brooklyn 119:109.

NBA - výsledky:

Philadelphia - Miami 117:127

Atlanta - Charlotte 113:110

Boston - Orlando 138:129

Cleveland - LA Clippers 120:105

Toronto - Brooklyn 119:109

Oklahoma City - Portland 122:95

Phoenix - San Antonio 111:102

Utah - LA Lakers 106:108

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

