VIDEO: Gilgeous-Alexander režíroval ďalšiu výhru Oklahomy, darilo sa aj Dončičovi

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Portlandom Trail Blazers vysoko 122:95.
Úradujúci majstri natiahli víťaznú sériu už na deväť stretnutí a upevnili si pozíciu najlepšieho tímu celej súťaže, v ktorej z 18 duelov prehrali iba jediný.
Ich lídrom bol opäť úradujúci MVP Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaznamenal 37 bodov, päť doskokov a sedem asistencií.
VIDEO: Zostrih akcii Gilgeousa-Alexandera
Pre Oklahomu to bola vydarená odveta za jedinú prehru v sezóne, ktorá prišla začiatkom novembra práve na palubovke Portlandu (119:121).
Los Angeles Lakers natiahli sériu výhier na štyri, keď triumfovali na štadióne Utahu 108:106.
Luka Dončič ich potiahol 33 bodmi a jedenástimi doskokmi. LeBron James nazbieral 17 bodov, osem asistencií a šesť doskokov vo svojom prvom zápase na súperovom ihrisku po zranení.
VIDEO: Zostrih akcii Dončiča
Phoenix vyhral doma 111:102 nad San Antoniom, ktorému chýbal zranení Victor Wembanyama. Donovan Mitchell zaznamenal 37 bodov, osem doskokov a šesť asistencií a potiahol Cleveland k domácej výhre nad Los Angeles Clippers 120:105.
V drese hostí mal Ivica Zubac 33 bodov a 18 doskokov. Siedmy triumf po sebe dosiahli hráči Toronta, ktorí zdolali Brooklyn 119:109.
NBA - výsledky:
Philadelphia - Miami 117:127
Atlanta - Charlotte 113:110
Boston - Orlando 138:129
Cleveland - LA Clippers 120:105
Toronto - Brooklyn 119:109
Oklahoma City - Portland 122:95
Phoenix - San Antonio 111:102
Utah - LA Lakers 106:108
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia