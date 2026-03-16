VIDEO: Hviezda Oklahomy natiahla rekordnú sériu. Lídri Východnej konferencie neuspeli

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zaznamenali ôsme víťazstvo v sérii, keď zdolali Minnesotu Timberwolves 116:103.
Úradujúci najužitočnejší hráč NBA Shai Gilgeous-Alexander nazbieral 20 bodov, tri doskoky a desať asistencií. Svoju rekordnú sériu s minimálne 20 bodmi tak natiahol už na 128 duelov.
Oklahoma City vďaka triumfu zvýšila náskok na čele Západnej konferencie, druhé San Antonio má o štyri víťazstvá menej. Minnesota prehrala štvrtý z uplynulých piatich zápasov a patrí jej šiesta priečka na západe.
VIDEO: Shai Gilgeous-Alexander natiahol sériu na 128 duelov
Gilgeous-Alexander premenil iba 7 z 22 streleckých pokusov z hry. „Na konci dňa je to len basketbal. Vyšiel som na palubovku s rovnakou agresivitou ako každý večer. V tomto zápase mi jednoducho padlo menej striel než zvyčajne, a väčšinou to tak nebýva.
Ale niektoré večery sa vydaria a niektoré nie. Bez ohľadu na to mám pocit, že som prispel dosť na to, aby náš tím zvíťazil, a to je to najdôležitejšie, odísť odtiaľto s víťazstvom,“ povedal Gilgeous-Alexander podľa agentúry AFP.
Lídri Východnej konferencie z Detroitu prehrali na palubovke Toronta 108:119 a prišli o trojzápasovú víťaznú šnúru. Domácich potiahli Brandon Ingram s 34 a Jakob Pöltl s 21 bodmi a až 18 doskokmi. Za Pistons nazbieral Cade Cunningham 33 bodov a deväť asistencií.
Dallas zvíťazil v Clevelande 130:120 aj vďaka 27 bodom a desiatim asistenciám Coopera Flagga. „Cítim sa lepšie a postupne sa dostávam späť do rytmu. Myslím si, že sme boli oveľa výraznejší vďaka našej fyzickej hre a trochu sme ich tým zastavili. Tiež si myslím, že sme mali oveľa lepšie tempo,“ citovala Flagga agentúra AP.
Jannis Antetokounmpo zaznamenal 31 bodov, 14 doskokov a osem asistencií pri výhre Milwaukee Bucks nad Indianou 134:123. Pre najhorší tím sezóny Pacers to bola už trinásta prehra v sérii.
NBA - výsledky:
Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 116:103 (23:22, 24:31, 33:23, 36:27)
Najviac bodov: Holmgren 21, Gilgeous-Alexander (10 asistencií) a Joe po 20 - Randle 32, Edwards 19, Dosunmu 18
Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks 120:130 (31:35, 28:25, 27:40, 34:30)
Najviac bodov: Mitchell 26 (11 asistencií), Strus 24, Mobley 18 (11 doskokov) - Flagg 27 (10 asistencií), Marshall 25, Washington 20 (11 doskokov)
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 134:123 (26:34, 36:31, 40:31, 32:27)
Najviac bodov: Antetokounmpo 31 (14 doskokov), Portis 29 (10 doskokov), Rollins 20 - Nesmith 32, Huff 16, Walker 14
Toronto Raptors - Detroit Pistons 119:108 (33:32, 26:32, 34:17, 26:27)
Najviac bodov: Ingram 34, Barrett 27, Pöltl 21 (18 doskokov) - Cunningham 33, Harris 21, Duren 20 (11 doskokov)
Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers 109:103 (30:27, 23:27, 29:22, 27:27)
Najviac bodov: Grimes 31, Edwards 21, Edgecombe 18 (12 doskokov) - Avdija 25, Grant 20, Clingan 11 (15 doskokov)
New York Knicks - Golden State Warriors 110:107 (21:35, 24:19, 38:26, 27:27)
Najviac bodov: Brunson 30, Towns 17 (12 doskokov), Anunoby a Clarkson po 14 - Podziemski 25, Post 22, Santos 20
Sacramento Kings - Utah Jazz 116:111 (26:28, 28:21, 35:39, 27:23)
Najviac bodov: DeRozan 41 (11 asistencií), Achiuwa 20 (11 doskokov), Hayes 16 - Williams 34, Sensabaugh 22, Collier 21
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: