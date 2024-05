Súboj hviezd Jokič síce prehral, no Denver uspel a vyrovnal stav série

Obhajcovia titulu z Denveru zvíťazili na palubovke Minnesoty 115:107, Pacers doma rozstrieľali New York 121:89.

Po dvoch úvodných prehrách doma tak oplatili Minnesote rovnakou mincou a získali späť výhodu domáceho prostredia.

"Je to teraz séria na dva víťazné zápasy. Dostali sme ranu, no spamätali sme sa z toho. Teraz snáď ubránime domáce ihrisko," povedal po stretnutí už trojnásobný MVP ligy Jokič.

Domácim nestačilo ani 44 bodov Anthonyho Edwardsa. "Vedeli sme, že to bude náročná séria. Viedli sme 2:0, no vôbec sme si nemysleli, že to bude ďalej jednoduché," pripustil Edwards.

Druhý nočný duel mal ešte jednoznačnejší priebeh. New York už po prvej štvrtine prehrával o 20 bodov (14:34) a náskok Pacers sa postupne vyšplhal až na hranicu 43 bodov.

Za domácich dalo až šesť hráčov dvojciferný počet bodov, najviac Tyrese Haliburton - 20. V prvých štyroch stretnutiach série sa tak vždy tešili iba hostitelia.

"Domácu palubovku treba ubrániť, prácu sme si splnili. Rozumieme magnitúde zápasu číslo päť a pripravíme sa poriadne," sľúbil Haliburton.

Knicks začínajú doplácať na rozsiahlu maródku v tíme a úzku rotáciu hráčov.

"Je nás menej, ale na tom teraz nezáleží. Máme, čo máme. Nemožno sa vyhovárať, prehrali sme, a tak to je," povedal Jalen Brunson, líder tímu a autor 18 bodov v zápase.