Denver vyhral dôležitý zápas, zaistil si priamy postup do play off

NEW YORK. Basketbalisti Denveru Nuggets zdolali v noci na piatok v zámorskej NBA Memphis Grizzlies 122:109 a zabezpečili si účasť v najlepšej šestke v Západnej konferencii znamenajúcej priamy postup do play off. Vyhli sa tak bojom v play in.

Nikola Jokič prispel k výhre 35 bodmi a 16 doskokmi.