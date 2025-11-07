Vo svojom debute sa stal najlepším strelcom zápasu. Vytvoril rekord Phoenixu a zabezpečil víťaztvo

7. nov 2025 o 08:17
Suns zdolali Los Angeles Clippers 115:102.

PHOENIX. Basketbalisti Phoenixu Suns zvíťazili v jedinom nočnom stretnutí NBA doma nad Los Angeles Clippers 115:102.

Vo svojom debute v drese tímu z Arizony sa v dobrom svetle predstavil Jalen Green, ktorý sa stal s 29 bodmi najlepším strelcom víťazov i celého duelu.

Dvadsaťtriročný Green prišiel v lete z Houstonu po výmene za Kevina Duranta a úvodných osem stretnutí vynechal pre problémy so stehenným svalom. Hráč číslo dva draftu roku 2021 premenil šesť trojok, čo je rekord Phoenixu u debutujúceho hráča.

Clippers nemali k dispozícii dve hlavné opory, Kawhi Leonard má problémy s členkom, James Harden chýbal z osobných dôvodov.

VIDEO: Výkon Greena počas jeho debutu za Phoenix

Tím tak ťahal Ivica Zubac s 23 bodmi a 11 doskokmi. „Som rád, že som opäť na palubovke, chcelo to veľa práce. Toto je skvelé mesto, skvelý tím a verím, že nás čaká ešte veľa triumfov,“ povedal po stretnutí Green podľa AFP.

Phoenix má bilanciu jeden zápas pod 50% a patrí mu 9. priečka v Západnej konferencii. Clippers sú o pol duelu späť na 12. priečke.

NBA - výsledok (7. november):

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28)

Najviac bodov: Green 29, Booker 24, Allen 18 - Zubac 23 (11 doskokov), Christie 17, Collins 13

    dnes 08:17
