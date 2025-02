VIDEO: LeBron exceloval a nastrieľal 42 bodov, spravil si aj trojkovú exhibíciu

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NBA nad Golden State Warriors 120:112.

Do hry zatiaľ nezasiahol Slovinec Luka Dončič, ktorý by si mal odbiť premiéru v novom tíme v noci na utorok proti Utahu.

James opätovne prepisoval historické rekordy súťaže, stal sa najstarším hráčom, ktorý dal v zápase cez 40 bodov a okrem toho je držiteľom statusu najmladšieho hráča, ktorý dosiahol na rovnakú métu.

"Som starý, to si o sebe myslím. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali. Počas mojej cesty byť porovnaný alebo byť v jednej kategórii s najlepšími, za to som jednoducho vďačný a je to zaujímavé.

Vždy sa snažím pracovať na veciach a strelách, ktoré budem realizovať v zápase," povedal James v pozápasovom rozhovore.

Spolu s ním dosiahol vo veku viac ako 40 rokov na 40 bodov v jednom zápase už len Michael Jordan.