VIDEO: Takýto štart ešte nikdy v histórii nemalo. San Antonio kráča v stopách Oklahomy

TASR|31. okt 2025 o 07:53
Hviezdny Francúz Victor Wembanyama zaznamenal 27 bodov a až 18 doskokov.

NEW YORK. Úradujúci majstri zámorskej NBA z tímu Oklahoma City Thunder uspeli aj v šiestom zápase novej sezóny, keď v noci na piatok vyhrali na domácej palubovke nad basketbalistami Washingtonom Wizards 127:108.

Pod vysoký triumf sa podpísal výrazným výkonom opäť najužitočnejší hráč vlaňajšej sezóny aj finále NBA Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaznamenal 31 bodov, tri doskoky a sedem asistencií, pričom už nenastúpil do záverečnej štvrtiny, do ktorej išli Thunder s osembodovým náskokom a vyhrali ju 35:24. Isaiah Joe a Ajay Mitchell pridal po 20 bodov pre Oklahomu.

Novou sezónou kráča bez straty bodu aj San Antonio, ktoré doma zdolalo Miami Heat 107:101 a prvýkrát v klubovej histórii odštartovalo ročník bilanciou 5-0.

Hviezdny Francúz Victor Wembanyama zaznamenal 27 bodov a až 18 doskokov, k tomu pridal aj šesť asistencií a päť blokov.

Štvrtý triumf z piatich zápasov dosiahlo Milwaukee napriek absencii lídra Jannisa Antetokounmpa, ktorý nenastúpil pre problémy s ľavou nohou.

S kariérnym maximom 32 bodov ho nahradil Ryan Rollins a Bucks zdolali doma Golden State 120:110.

V drese hostí nazbieral Stephen Curry 27 bodov, no Warriors až 22-krát stratili loptu a domáci to dokázali zužitkovať na triumf.

NBA - 31. október

Charlotte - Orlando 107:123


Milwaukee - Golden State 120:110


Oklahoma City - Washington 127:108


San Antonio - Miami 107:101


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

    dnes 07:53
