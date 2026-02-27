VIDEO: Durant sa opäť pripomenul prekonaním bodovej hranice. San Antonio ťahá skvelú formu

Kevin Durant a Jonathan Isaac.
Kevin Durant a Jonathan Isaac. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. feb 2026 o 07:30
Royce O'Neale rozhodol trojkou 1,7 sekundy pred koncom o triumfe Phoenixu.

Basketbalisti San Antonio Spurs zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Brooklynom Nets 126:110 a dosiahli jedenásty triumf v sérii.

Julian Champagnie nazbieral 26 bodov, hviezdnemu Victorovi Wembanyamovi sa príliš nedarilo a duel zakončil s 12 bodmi.

Kevin Durant si vylepšil sezónne maximum na 40 bodov a Houston potiahol k výhre nad Orlandom 113:108.

Tridsaťsedemročný dvojnásobný šampión NBA sa stal šiestym hráčom v histórii, ktorý prekonal métu 32.000 bodov.

Royce O'Neale rozhodol trojkou 1,7 sekundy pred koncom o triumfe Phoenixu nad Los Angeles Lakers 113:110. V drese hostí nazbieral 41 bodov Luka Dončič.

Kon Knueppel v drese Charlotte prekonal nováčikovský rekord súťaže v počte úspešných trojok. V prebiehajúcej sezóne ich nazbieral už 207.

NBA - piatok, 27. február

Indiana - Charlotte 109:133


Philadelphia - Miami 124:117


Atlanta - Washington 126:96


Brooklyn - San Antonio 110:126


Orlando - Houston 108:113


Chicago - Portland 112:121


Dallas - Sacramento 121:130


Phoenix - LA Lakers 113:110


Utah - New Orleans 118:129


LA Clippers - Minnesota 88:94

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


Basketbal

Basketbal

