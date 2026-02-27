VIDEO: Durant sa opäť pripomenul prekonaním bodovej hranice. San Antonio ťahá skvelú formu

Basketbalisti San Antonio Spurs zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Brooklynom Nets 126:110 a dosiahli jedenásty triumf v sérii.
Julian Champagnie nazbieral 26 bodov, hviezdnemu Victorovi Wembanyamovi sa príliš nedarilo a duel zakončil s 12 bodmi.
Kevin Durant si vylepšil sezónne maximum na 40 bodov a Houston potiahol k výhre nad Orlandom 113:108.
Tridsaťsedemročný dvojnásobný šampión NBA sa stal šiestym hráčom v histórii, ktorý prekonal métu 32.000 bodov.
Royce O'Neale rozhodol trojkou 1,7 sekundy pred koncom o triumfe Phoenixu nad Los Angeles Lakers 113:110. V drese hostí nazbieral 41 bodov Luka Dončič.
Kon Knueppel v drese Charlotte prekonal nováčikovský rekord súťaže v počte úspešných trojok. V prebiehajúcej sezóne ich nazbieral už 207.
NBA - piatok, 27. február
Indiana - Charlotte 109:133
Philadelphia - Miami 124:117
Atlanta - Washington 126:96
Brooklyn - San Antonio 110:126
Orlando - Houston 108:113
Chicago - Portland 112:121
Dallas - Sacramento 121:130
Phoenix - LA Lakers 113:110
Utah - New Orleans 118:129
LA Clippers - Minnesota 88:94
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: