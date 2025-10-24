VIDEO: Úradujúci šampión ovládol reprízu finále. Vlaňajší MVP zaznamenal kariérne maximum

Momentka zo zápasu Indiana - Oklahoma City.
Momentka zo zápasu Indiana - Oklahoma City. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. okt 2025 o 07:41
ShareTweet0

Hráči Golden State uspeli 137:131 po predĺžení nad Denverom.

NEW YORK. Úradujúci šampióni basketbalovej NBA Oklahoma City Thunder zvíťazili v repríze finálovej série na palubovke Indiany Pacers 141:135 po predĺžení.

Zažiaril Shai Gilgeous-Alexander, úradujúci MVP finále i ligy zaznamenal kariérne maximum 55 bodov.

Dodatočná päťminútovka sa hrala aj v druhom stretnutí v noci na piatok, hráči Golden State uspeli 137:131 po predĺžení nad Denverom.

VIDEO: Predstavenie SGA v zápase proti Indiane

NBA - výsledky, 24. október:

Indiana - Oklahoma City 135:141 pp

Golden State - Denver 137:131 pp

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Indiana - Oklahoma City.
    Momentka zo zápasu Indiana - Oklahoma City.
    VIDEO: Úradujúci šampión ovládol reprízu finále. Vlaňajší MVP zaznamenal kariérne maximum
    dnes 07:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Úradujúci šampión ovládol reprízu finále. Vlaňajší MVP zaznamenal kariérne maximum