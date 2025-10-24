VIDEO: Úradujúci šampión ovládol reprízu finále. Vlaňajší MVP zaznamenal kariérne maximum

NEW YORK. Úradujúci šampióni basketbalovej NBA Oklahoma City Thunder zvíťazili v repríze finálovej série na palubovke Indiany Pacers 141:135 po predĺžení.
Zažiaril Shai Gilgeous-Alexander, úradujúci MVP finále i ligy zaznamenal kariérne maximum 55 bodov.
Dodatočná päťminútovka sa hrala aj v druhom stretnutí v noci na piatok, hráči Golden State uspeli 137:131 po predĺžení nad Denverom.
VIDEO: Predstavenie SGA v zápase proti Indiane
NBA - výsledky, 24. október:
Indiana - Oklahoma City 135:141 pp
Golden State - Denver 137:131 pp
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: