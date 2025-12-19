VIDEO: Dončič predviedol ďalší skvelý výkon. Líder Denveru sa zapísal do histórie

Basketbalisti Atlanty v NBA prehrali na palubovke Charlotte 126:133, pričom im nepomohol ani návrat hlavnej hviezdy tímu Traea Younga.
Český reprezentant Vít Krejčí v drese Hawks odohral 23 minút a prispel 5 bodmi a 3 doskokmi.
Hviezdou večera bol Luka Dončič, ktorý 45 bodmi, 11 doskokmi a 14 asistenciami potiahol Los Angeles Lakers k víťazstvu 143:135 nad Utahom.
Nikola Jokič pri výhre Denveru 126:115 nad Orlandom zaznamenal 23 bodov, 13 doskokov a 11 asistencií a stal sa najlepšie prihrávajúcim pivotom v histórii súťaže.
Atlanta hrala bez Younga pre zranenie od októbra celkovo 22 zápasov. Dlhá absencia sa na jeho hre prejavila, keď v zápase nepremenil ani jednu trojku a celkovo zaznamenal len 8 bodov a 10 asistencií.
Menej bodov mal za posledný rok iba v minulom stretnutí, keď sa po siedmich minútach zranil. Naopak, navrátilec do zostavy Charlotte LaMelo Ball premenil v prvom polčase sedem trojok a prispel k tomu, že Hornets od začiatku diktovali tempo hry a viedli až o 24 bodov.
Hawks sa snažili vrátiť do zápasu najmä zásluhou Jalena Johnsona, autora 43 bodov, a Nickeila Alexandra-Walkera s 28 bodmi.
Dve a pol minúty pred koncom bol rozdiel už len jeden bod, potom však Ball nastrieľal sedem domácich bodov v rade a udržal Charlotte vedenie i víťazstvo.
Nezabránil tomu ani Krejčí, ktorý bol v závere na ihrisku, aby pomohol v obrane. Svoju jedinú trojku v zápase premenil už v prvej štvrtine.
Pre Dončiča to bol už 85. triple double v kariére a piaty od prestupu do Lakers. Po šiesty raz v sezóne prekonal hranicu štyridsiatich bodov a jeho 45 bodov je druhý najlepší výkon v sezóne. Výrazne mu pomáhal aj LeBron James s 28 bodmi a 10 asistenciami.
Utah to mal aj pre absenciu svojej hviezdy Lauriho Markkanena ťažké, napriek tomu bojoval a ešte v poslednej štvrtine viedol. Potom však Dončič počas dvoch minút zaznamenal deväť bodov a Lakers získali dvanásťbodový náskok, ktorý už nepustili.
Triple double si pripísal aj Nikola Jokič, no tentoraz si médiá všímali najmä kolónku asistencií.
Srbská hviezda Denveru totiž v kariére nazbierala už 5667 asistencií, čím Jokič prekonal inú legendu Kareema Abdula-Jabbara a stal sa najlepšie prihrávajúcim pivotom v histórii súťaže.
Žiadny iný hráč na pozícii päť nikdy nemal viac asistencií. Jokič pritom hrá len svoju jedenástu sezónu, zatiaľ čo Abdul-Jabbar strávil na palubovkách dvadsať sezón a odohral dvojnásobok zápasov oproti Jokičovi.
Jordan Goodwin premeneným trestným hodom v poslednej sekunde rozhodol o víťazstve Phoenixu nad Golden State 99:98. Suns v zápase otočili 14-bodové manko, v závere vyrovnal za Warriors Steph Curry, no pri poslednom útoku bol faulovaný Goodwin.
Prvý trestný hod nepremenil, druhý však áno a zariadil víťazstvo Suns. Devin Booker k tomu prispel 25 bodmi, Dillon Brooks pridal 24 bodov.
Dokonca 25-bodové manko dokázali zmazať New Orleans Pelicans a napokon porazili Houston 133:128 po predĺžení. Vyrovnali tým klubový rekord v najväčšom návrate do zápasu. Saddiq Bey k tomu pomohol 29 bodmi, Trey Murphy pridal 27 bodov.
Tesné víťazstvo vybojoval aj Dallas, keď v predĺžení zdolal favorizovaný Detroit 116:114. V posledných štyroch minútach predĺženia padli len tri koše, z toho dva na strane Dallasu, keď zápas rozhodol Anthony Davis dvoma dunkmi.
V poslednej minúte a pol potom Mavericks tesné vedenie ubránili. Najlepším strelcom Dallasu bol s 23 bodmi osemnásťročný nováčik Cooper Flagg.
Oklahoma City zvíťazila nad Los Angeles Clippers 122:101 a stále má na konte len dve prehry a jasne vedie celú súťaž. Shai Gilgeous-Alexander k výhre prispel 32 bodmi.
Thunder sú doma stále neporazení s bilanciou 13–0 a vyhrali 17 z posledných 18 zápasov. Clippers naopak z posledných 11 duelov vyhrali iba jeden.
New York po oslavách triumfu vo finále NBA Cupu dokázal aj v oslabenej zostave zvíťaziť 114:113 nad Indianou. Rozhodujúcu trojku päť sekúnd pred koncom premenil Jalen Brunson, autor 25 bodov.
