VIDEO: Curry ako prvý v histórii NBA pokoril hranicu 4000 trojok, Dončič atakoval 50 bodov

NEW YORK. Basketbalisti Golden State Warriors zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA nad Sacramentom Kings 130:104.

Ani v najtajnejších snoch som nesníval o tom, že to posuniem až takto ďaleko. Neviem, na aké číslo ešte dosiahnem.

"Je to číslo, o ktorom som nerozmýšľal a bolo najmä realistické po méte 2974 trojok, ktoré v tom čase znamenalo rekord.

Jeho prínos ocenil aj tréner Warriors Steve Kerr, ktorému sa 557. výhrou podarilo vyrovnať klubový rekord v tejto štatistike: "Čo dať niekomu, kto má všetko? Možno deň voľna. V šatni bolo trochu vody, trochu sme to oslávili.

"Urobil sme to správne. Od úvodného rozskoku sme hrali so správnym nasadením. V predchádzajúcich stretnutiach sme nehrali zle, ale teraz sme odohrali dobre kompletných 48 minút," vyjadril sa autor 21 bodov Bucks Brook Lopez.

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 116:110 (31:30, 31:35, 20:27, 34:18)

Najviac bodov: C. White 31, Huerter a Jones po 18 - C. Thomas 24 (10 asistencií), Claxton 18 (14 doskokov), C. Johnson 16