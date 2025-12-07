VIDEO: Harden stúpa historickými tabuľkami. Patrí k najlepším strelcom NBA

Basketbalista Los Angeles Clippers James Harden sa posunul v historických tabuľkách zámorskej NBA na desiate miesto medzi strelcami.
Proti Minnesote Timberwolves napokon nestačilo na úspech ani jeho 34 bodov, so súperom prehrali 106:109.
Skúsený 36-ročný rozohrávač má aktuálne na konte 28.303 bodov, stále si aj vo svojom veku udržiava priemer takmer 27 bodov na zápas.
„Neuveriteľné, že môžem byť na tomto zozname. Splnil sa mi sen a je to len naplnenie roboty, ktorú som do toho vložil. O týchto menách sa hovorí aj po konci ich hráčskej kariéry, takže je to pocta byť tohto celého súčasťou.
Ja som bol v podstate šiestym hráčom, viacerí sú oproti mne atletickejší a väčší. Je to hrdosť na samého seba, že som dokázal nájsť spôsob, ako sa presadiť,“ uviedol Harden pre oficiálnu stránku súťaže.
Reprezentant USA má na dosah preskočenie Shaquilla O’Neala a posun na deviate miesto v streleckých tabuľkách, vylúčené nie je ani atakovanie šiestej pozície v prípade udržania výkonnosti v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.
Na výrazný míľnik dosiahol aj Kevin Durant v drese Houstonu Rockets. Pri prehre 109:122 s Dallasom sa stal historicky tretím najrýchlejším hráčom súťaže, ktorý dosiahol na métu 31-tisíc bodov. Potreboval k tomu odohrať 1141 zápasov.
Mavericks sa však s návratom Anthonyho Davisa do zostavy výsledkovo zlepšujú, z ostatných piatich duelov dokázali štyri vyhrať.
„V útoku sa nám darilo, ale naša obrana bola na dobrej úrovni. Hrali sme v dobrom tempe, chalani odviedli v tomto smere skvelú robotu,“ vyjadril sa tréner Dallasu Jason Kidd na pozápasovej tlačovej konferencii.
NBA - 7. december:
Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans 119:101 (35:24, 27:20, 34:31, 23:26)
najviac bodov: M. Porter 35, Sharpe 16, Claxton 14 (11 doskokov a 10 asistencií) - Murphy 23, Bey 18, McGowens 16
Washington Wizards - Atlanta Hawks 116:131 (28:35, 27:35, 38:27, 23:34)
najviac bodov: McCollum 28, Vukčevič 18, Champagnie 16 - Johnson 30 (12 doskokov a 12 asistencií), Okongwu 21, Alexander-Walker 17
Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 94:99 (18:12, 18:33, 26:27, 32:27)
najviac bodov: Mitchell 29, Mobley 18 (10 doskokov), Garland 17 - Spencer 19, Santos 14, Hield 13
Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 124:112 (29:22, 32:34, 30:25, 33:31)
najviac bodov: Cunningham 23 (12 asistencií), Stewart 19, Duren 16 (16 doskokov) - K. Porter 32, Kuzma 15, Turner 12
Miami Heat - Sacramento Kings 111:127 (31:34, 24:38, 23:29, 33:26)
najviac bodov: Jaquez 27, Fontecchio 20, Powell 18 - LaVine 42, Murray 16, Clifford 15
Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clipers 109:106 (22:34, 20:22, 30:22, 37:28)
najviac bodov: McDaniels 27, Randle 24, Reid 19 - Harden 34, Leonard 20, Zubac 15 (13 doskokov)
Dallas Mavericks - Houston Rockets 122:109 (29:26, 28:31, 37:20, 28:32)
najviac bodov: Davis 29, Williams 20, Flagg 19 - Durant 27, Smith 22, Holiday 19
