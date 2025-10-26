VIDEO: Excelentný vstup do sezóny. Obhajca titulu zvládol ďalší zápas

NEW YORK. Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili aj v treťom zápase novej sezóny NBA, obhajca titulu triumfoval v noci na nedeľu na palubovke Atlanty Hawks 117:100.
Chet Holmgren sa na výhre podieľal 31 bodmi a 12 doskokmi, úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 30 bodov, päť asistencií a štyri doskoky.
NBA - 26. október
Orlando - Chicago 98:110
Atlanta - Oklahoma City 100:117
Philadelphia - Charlotte 125:121
Denver - Phoenix 133:111
Memphis - Indiana 128:103
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: