VIDEO: Excelentný vstup do sezóny. Obhajca titulu zvládol ďalší zápas

Cason Wallace a Onyeka Okongwu.
Cason Wallace a Onyeka Okongwu. (Autor: TASR/AP)
26. okt 2025 o 07:33
Chet Holmgren sa na výhre podieľal 31 bodmi a 12 doskokmi.

NEW YORK. Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili aj v treťom zápase novej sezóny NBA, obhajca titulu triumfoval v noci na nedeľu na palubovke Atlanty Hawks 117:100.

Chet Holmgren sa na výhre podieľal 31 bodmi a 12 doskokmi, úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 30 bodov, päť asistencií a štyri doskoky.

NBA - 26. október

Orlando - Chicago 98:110


Atlanta - Oklahoma City 100:117


Philadelphia - Charlotte 125:121


Denver - Phoenix 133:111


Memphis - Indiana 128:103


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

    Cason Wallace a Onyeka Okongwu.
    Cason Wallace a Onyeka Okongwu.
