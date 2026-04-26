VIDEO: Minnesota získala prvý mečbal proti Jokičovmu tímu. Orlando vedie nad Detroitom

Basketbalisti Minnesoty Timberwolves zvíťazili vo štvrtom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie play off NBA nad Denverom Nuggets 112:96 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy.
K triumfu ich potiahol 43 bodmi Ayo Dosunmu. V drese hostí nazbieral Nikola Jokič 24 bodov, 15 doskokov a deväť asistencií.
Dosunmu premenil 13 zo 17 striel, všetkých päť trojok a všetkých 12 trestných hodov. Okrem toho absolvoval na palubovke 42 minút, čo je sezónne maximum.
„Ayo bol jednoducho na neudržanie. Každú jednu akciu. Rýchlo sa presúval a bol neuveriteľný zakončovateľ. Nebojí sa, chcel som ho nechať hrať, kým bude vládať,“ citovala trénera Chrisa Fincha agentúra AP.
Blízko k postupu sú aj úradujúci majstri z Oklahomy City, ktorí vyhrali na palubovke Phoenixu 121:109 a v sérii vedú 3:0 na zápasy.
Úradujúci MVP Shai Gilgeous-Alexander si na konto pripísal 42 bodov, štyri doskoky a osem asistencií.
Na východe vyhralo Orlando nad Detroitom 113:105 a v sérii vedie 2:1. New York Knicks uspeli v Atlante 114:98 a vyrovnali na 2:2 aj zásluhou Karla-Anthonyho Townsa, ktorý si pripísal triple double za 20 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií.
„Príležitosti prichádzali samé a moji spoluhráči sa postarali o to, aby prišlo triple double. Výborne si nabiehali a umožnili mi vytvoriť akcie.
Majú moje uznanie za skvelý pohyb smerom ku košu, umožnili mi využiť moje schopnosti,“ povedal Towns, ktorý dosiahol piate triple double v kariére a premiérové v play off.
NBA - 1. kolo play-off
Štvrťfinále Východnej konferencie
Orlando Magic - Detroit Pistons 113:105 (26:26, 35:28, 26:25, 26:26)
Najviac bodov: Bane 25, Banchero 25 (12 doskokov), Wagner 17 - Cunningham 27, Harris 23, Thompson 17
/stav série: 2:1/
Atlanta Hawks - New York Knicks 98:114 (20:27, 24:31, 21:28, 33:28)
Najviac bodov: McCollum 17, Alexander-Walker 15, Johnson 14 - Anunoby 22 (10 doskokov), Towns 20 (10 doskokov, 10 asistencií), Brunson 19
/stav série: 2:2/
Štvrťfinále Západnej konferencie
Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 109:121 (28:33, 25:29, 26:25, 30:34)
Najviac bodov: Brooks 3, Green 26, Booker 16 - Gilgeous-Alexander 42, Mitchell 15, Caruso 13
/stav série: 0:3/
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18)
Najviac bodov: Dosunmu 43, Reid 17, Randle 15 - Murray 30, Jokič 24 (15 doskokov), Hardaway 10
/stav série: 3:1/