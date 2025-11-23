VIDEO: Najlepší Čech sa opäť bodovo zaskvel. Krejčímu to padalo zase z diaľky, Harden s rekordom

NEW YORK. Český basketbalista Vít Krejčí opäť zažiaril v NBA, keď 21 bodmi pomohol Atlante k víťazstvu 115:98 v New Orleans.
Trafil sedem trojok z desiatich pokusov a prežil strelecky druhý najlepší zápas kariéry.
Lepší výkon podal len pred 12 dňami, keď 28 bodmi a ôsmimi trojkami vytvoril české rekordy v NBA.
Krejčí, ktorý v úlohe náhradníka odohral 27 minút, začal úradovať až v posledných 16 minútach zápasu. Dovtedy vyslal len dva nepresné trojkové pokusy.
Potom však počas štyroch minút tretej štvrtiny stihol štyri trojky a v poslednej štvrtine pridal ďalšie tri. Atlante pomohol udržať vedenie, ktoré po jeho poslednej trojke narástlo až na 24 bodov.
Hlavnú zásluhu na víťazstve mal Kristaps Porzingis, ktorý si 30 bodmi vytvoril sezónne maximum.
Krejčí je s 50-percentnou úspešnosťou streľby za tri body aktuálne druhý najlepší v celej NBA.
Na konte má 37 premenených trojok a drží krok s hviezdami súťaže, ako sú Jalen Brunson (36), Anthony Edwards (37), Luka Dončić (38) či Shai Gilgeous-Alexander (38).
New Orleans utrpelo už deviatu prehru za sebou, čo z neho robí po Washingtone druhý najhorší tím súťaže.
Atlanta uspela po dvoch prehrách a je siedma vo Východnej konferencii.
Washington zostal posledný s jediným víťazstvom, hoci v dueli s Chicagom viedol 42 minút, no v koncovke prehral 120:121.
Bulls k výhre potiahli Nikola Vučevič s 28 bodmi a 12 doskokmi a Josh Giddey s triple-doubleom za 18 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií.
Harden s 55 bodmi
Hráčom dňa bol James Harden, ktorý 55 bodmi riadil víťazstvo Los Angeles Clippers nad Charlotte 131:116.
VIDEO: Harden vytvoril klubový rekord Clippers
Pre 36-ročného bývalého MVP to bol jeho najlepší strelecký výkon od roku 2019, keď ešte pôsobil v Houstone, a zároveň vytvoril klubový rekord Clippers. Okrem iného trafil desať trojok, čím vyrovnal svoje osobné maximum.
Nuggets nepomohol ani výkon Jokiča
O veľké prekvapenie sa postaralo Sacramento, ktoré ukončilo sériu ôsmich prehier proti tretiemu najlepšiemu tímu ligy – Denveru.
Víťazstvo 128:123 proti svojmu bývalému tímu dirigoval Russell Westbrook s 21 bodmi spolu s Dennisom Schröderom. Nuggets nepomohlo ani 44 bodov a 13 doskokov Nikolu Jokiča.
Srbský pivot 29 sekúnd pred koncom trojkou znížil na tri body, no následne dal kôš s faulom DeMar DeRozan a definitívne rozhodol.
VIDEO: Jokič so 44 bodmi
Detroit vyhral už dvanástykrát za sebou, keď na palubovke Milwaukee zvíťazil 129:116.
Od vyrovnania klubového rekordu v počte víťazstiev v rade zo sezón 1989/90 a 2003/04, v ktorých Pistons získali tituly, ho delí už len jedna výhra. Cade Cunningham pomohol k triumfu 29 bodmi a 10 asistenciami.
NBA - výsledky, 23. november:
Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers 116:131 (30:38, 27:24, 25:34, 34:35)
Najviac bodov: Knueppel 26, Miller 21, Mil. Bridges 19 - Harden 55, Zubac 18, Lopez a Sanders po 11
Orlando Magic - New York Knicks 133:121 (31:29, 33:37, 34:27, 35:28)
Najviac bodov: Wagner 37, Bane 27, Suggs 26 - Brunson 33 (11 asistencií), Towns 24, Mik. Bridges 18
New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks 98:115 (25:21, 21:35, 24:32, 28:27)
Najviac bodov: Queen 20, Murphy 19, Bey 18 (11 doskokov) - Porzingis 29, Krejčí 21, J. Johnson 18 (11 doskokov)
Chicago Bulls - Washington Wizards 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22)
Najviac bodov: Vučevič 28 (12 doskokov), White 20, Giddey 18 (12 doskokov) - Kispert a Whitmore po 20, McColllum 18
Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 116:129 (26:30, 26:39, 33:35, 31:25)
Najviac bodov: Rollins 24, Portis 18, Green 15 - Cunningham 29 (10 asistencií), Duren 19, Harris 18
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 96:102 (22:21, 25:22, 26:33, 23:26)
Najviac bodov: Thompson 22, B. Williams 18, Washington 15 - Aldama 20, Spencer 17, Edey 12 (15 doskokov)
Denver Nuggets - Sacramento Kings 123:128 (35:30, 30:31, 27:30, 31:37)
Najviac bodov: Jokič 44 (13 doskokov), J. Murray 23, C. Johnson 20 - Schröder 21, Westbrook 21 (11 asistencií), K. Murray 19
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: