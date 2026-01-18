VIDEO: Detroit s jednou z najvyšších výhier v histórii. Spurs prerušili negatívnu sériu

Basketbalisti Detroitu Pistons zaznamenali v zámorskej NBA jedno z najvyšších víťazstiev v klubovej histórii, na domácej palubovke deklasovali Indianu Pacers 121:78. Triumf o 43 bodov sa radí na deviatu priečku v klubových štatistikách.
Detroit si mohol dovoliť pri priebehu stretnutia pošetriť minutáž kľúčových hráčov, Indiana naopak nastúpila vo výrazne oklieštenej zostave.
Z rôznych dôvodov chýbala až pätica dôležitých členov v rotácii trénera Ricka Carlisla. Pistons tak zostávajú naďalej na čele Východnej konferencie, Pacers sú na poslednej mieste.
„Hráči bojovali, ale nestrieľali sme dobre. V útoku to nebolo veľmi dobré, ale bola tam bojovnosť. Hrali sme proti najlepšiemu tímu na Východe, na mnohých úrovniach to je veľmi cenná skúsenosť.
Je to totiž možnosť vidieť, ako fungujú títo hráči v momente, keď nám chýbajú kľúčoví hráči. V tomto stretnutí nám chýbalo celkovo sedem hráčov, takže to bola výzva.
Proti Cunninghamovi a Durenovi hrali hráči z G League,“ prezradil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Indiany Rick Carlisle.
San Antoniu sa podarilo prerušiť päťzápasovú sériu prehier proti Minnesote, na domácej palubovke ho zdolalo 126:123.
Hosťom nepomohol ani 55-bodový Anthony Edwards so sezónnym maximom, domácich podržal s 39 bodmi Victor Wembanyama.
„Celý príbeh tohto stretnutia bol, že sme prišli o náskok. Pre nás bolo na konci dňa najdôležitejšie, že sme dokázali zvíťaziť.
Aktuálne je najpodstatnejšie prísť na to, aby z toho nebol naďalej problém. Verím, že sme hlavami správne nastavení,“ uviedol po zápase najlepší strelec San Antonia Wembanyama.
NBA - nedeľa, 18. január
Dallas Mavericks - Utah Jazz 138:120 (42:29, 29:30, 35:35, 32:26)
Najviac bodov: K. Thompson 23, Christie a C. Williams po 22 - Ke. George 29, Sensabaugh 25, Bailey 18
Atlanta Hawks - Boston Celtics 106:132 (23:30, 28:52, 23:35, 32:15)
Najviac bodov: Okongwu 21, N. Alexander-Walker 18, Kispert 16 - Brown 41, Hauser 30, Simons a Queta po 14
Detroit Pistons - Indiana Pacers 121:78 (31:11, 28:14, 33:28, 29:25)
Najviac bodov: Cunningham, J. Green a Robinson po 16 - Walker 13, Bradley 12, Jackson a E. Thompson po 10
New York Knicks - Phoenix Suns 99:106 (27:19, 29:36, 21:25, 22:26)
Najviac bodov: McBride a Towns (11 doskokov) po 23, Anunoby 21 - Booker 27, Allen 16, M. Williams 14
Miami Heat - Oklahoma City Thunder 122:120 (30:37, 30:28, 35:30, 27:25)
Najviac bodov: Adebayo 30 (12 doskokov), Powell 19, Larsson 16 - S. Gilgeous-Alexander 39, Wiggins 18, Mitchell 15
San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 126:123 (21:22, 48:22, 27:40, 30:39)
Najviac bodov: Wembanyama 39, Fox 25 (12 asistencií), Johnson 20 - Edwards 55, McDaniels 23, Randle 17 (10 doskokov)
Golden State Warriors - Charlotte Hornets 136:116 (39:28, 30:29, 43:37, 24:22)
Najviac bodov: Melton 24, D. Green 20, Podziemski 16 - Miller 28, Knueppel 24, Sexton 17
Denver Nuggets - Washington Wizards 121:115 (36:29, 26:34, 21:23, 38:29)
Najviac bodov: Murray 42, Hardaway 30, Watson 21 - Ky. George 29, Middleton a Sarr po 16
Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26)
Najviac bodov: Sharpe 25, Love a Grant po 22 - Smart 25, Timme 21, James 20
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia